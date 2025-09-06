Policie České republiky  

Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Výbuch na zábavě v Sušici

Čtyři osoby byly předány do péče záchranářům. 

K výbuchu došlo v brzkých ranních hodinách na jedné zábavě na okraji Sušice na Klatovsku. Podle dosud zjištěných skutečností měl jeden z hostů za pomoci hořlavé chemikálie rozdělávat oheň ve větším venkovním grilu, který se nacházel na místě. Následně došlo k výbuchu. Na místě došlo ke zranění čtyř osob, které byly předány do péče záchranářům.

Policisté z územního odboru Klatovy ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti a v souvislosti s tímto případem prověřují jednu osobu. V rámci prověřování, které nadále probíhá, spolupracují také s hasiči.

por. Michaela Raindlová
6. září 2025

