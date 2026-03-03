Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vybodovaný řidič znovu usedl za volant bez řidičáku, způsobil nehodu
Přestože měl zákaz řízení, usedl za volant a boural. Hrozí mu další postih za maření úředního rozhodnutí.
V pátek 27. února kolem 10. hodiny dopolední řídil devětašedesátiletý muž vozidlo Citröen C4 na parkovišti před supermarketem v Liberci. Během parkování ale neodhadl odstup od zaparkovaného vozidla Škoda Superb, se kterým se následně střetl. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby však řidič Citröenu s klidnou hlavou z místa neodešel, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon. Dopravní nehodu tak po nahlášení poškozeným přijeli na místo vyřešit policisté z dopravního inspektorátu Liberec. Při jejich příjezdu se u obou poškozených vozidel nacházeli jejich řidiči, u kterých provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem na přítomnost alkoholu. Řidič Citröenu během kontroly nepředložil lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ani řidičský průkaz. Navíc policisté zjistili, že devětašedesátiletý řidič má vysloven zákaz řízení motorových vozidel na všechny skupiny a to s platností téměř do konce příštího roku. Muž bez váhání sdělil, že o zákazu ví. Policisté mu na oplátku sdělili, že se tím dopouští trestného činu. K nehodě uvedl pouze to, že si není vědom, že by něco takového při parkování způsobil.
Během nehody se naštěstí nikomu nic nestalo. Řidič svou nezodpovědnou jízdou způsobil škodu na zúčastněných vozidlech převyšující 11 tisíc korun. Dnes mu tak dopravní policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí pobyt za mřížemi až na 2 roky.
3. března 2026
