Výběrové řízení na odprodej vozidel a pneumatik

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - Č.j. KRPB-138925-1/ČJ-2025-0600AO

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na odprodej 30 kusů vyřazených služebních vozidel a vozidel jako majetku státu, který propadl nebo byl zabrán v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení, dále 68 kusů pneumatik, kdy minimální množství odběru jsou čtyři pneumatiky.

Vozidla a pneumatiky budou prodávána jednotlivě zájemcům z řad fyzických a právnických osob výběrovým řízením na základě veřejné soutěže za nejvyšší nabídnutou cenu.

Prohlídka vozidel a pneumatik se koná v objektu Policie ČR Brno, ulice Pražákova 366/54 dne 27. srpna 2025 od 9:00 do 11:00 hodin. Prezence k prohlídce ve vstupu do objektu v době od 8:45 do 9:15 hodin.

Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru – viz. Související dokumenty

Související dokumenty Prodej DP 2025.pdf

Velikost souboru: 3,0 MB / formát PDF

