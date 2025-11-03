Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Vůbec poprvé použili AED přístroj a zachránili tak lidský život
V boj o záchranu lidského života se v areálu plzeňského pivovaru změnila služba kolegům z dopravního inspektorátu.
V boj o záchranu lidského života se změnila služba kolegům z dopravního inspektorátu, kteří jeli ve čtvrtek v podvečer šetřit do areálu plzeňského pivovaru dopravní nehodu. Nejednalo se o žádnou zásadní událost, šlo pouze o srážku několika vozidel, kdy z místa nebylo hlášeno ani žádné zranění. Po příjezdu na místo kolegové hovořili s řidičem, který měl srážku zapříčinit. Jevil se být naprosto v pořádku, jen kolegům sdělil, že v době nehody mu nebylo po zdravotní stránce úplně dobře. Proto mu kolegové nabídli, že mu přivolají sanitku, což pán ale odmítl s tím, že už se cítí mnohem lépe. Po chvíli však zkolaboval a sesunul se k zemi. V tu dobu se běžná služba změnila pro prap. Josefa Schotta a prap. Jaroslava Dobiáše z dopravního inspektorátu územního odboru Plzeň venkov v ten nejtěžší a nejdůležitější boj. V boj o život muže, který v tu dobu prodělával masivní infarkt. Poskytnutí první pomoci, kontaktování zdravotnické záchranné služby, zahájení masáže srdce, nasazení elektrod z defibrilátoru a stálá péče o muže, až do příjezdu sanitky. Několik málo minut, které se v takovém případě mění pro zachraňující ve věčnost. A povedlo se. Řidiče, kterého si následně od kolegů převzali zdravotníci, se podařilo zachránit. Díky skvělé práci těchto dvou policistů má zpět to nejcennější, co každý z nás může během chviličky ztratit. Má zpět svůj život.
Pánovi přejeme rychlou rekonvalescenci a zdraví pevné jako skála.
A přestože záchrany životů patří k naší službě, jsou to přeci jenom výjimečné a opravdu úctyhodné činy. Není nic víc. Tudíž, pánové, velké díky za to, že jste byli ve správný čas na správném místě a udělali jste všechno pro to, aby někdo další mohl stále žít.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
3. listopadu 2025