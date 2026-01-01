Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vůbec nebrzdil
Řízení vozidla vyžaduje plnou pozornost.
Jak moc důležité je sledovat provoz a plně se věnovat řízení dokládají záběry ze středeční dopravní nehody na dálnici D1. Ta se odehrála jen pár set metrů před sjezdem na Kývalku od Brna. Ve stoupaní, v pruhu pro pomalá vozidla zastavila z důvodu poruchy nákladní Tatra. Její řidič se snažil svépomoci závadu odstranit. Po pár minutách jel ve stejném pruhu i řidič zahraniční dodávky. Ten zcela nepochopitelně, bez náznaku brzdění, v plné rychlosti narazil do zadní části nepojízdného nákladního vozu. V okamžiku nárazu se řidič Tatry nacházel přímo pod vozem. Jako zázrakem děsivě vyhlížející nehodu oba řidiči přežili.
Pozornost si zaslouží i příkladná reakce mnoha řidičů, kteří pohotově zastavovali, aby poskytli první pomoc. Pochvalu si zaslouží zejména dvě ženy zachycené na videu, které si duchapřítomně navlékli i reflexní vesty a k raněným spěchali bezpečně po krajnici.
Nehody, při kterých sehrála nepozornost významnou roli je na dálnicích v okolí Brna velké množství a často končí tragicky. Zejména o nadcházejícím víkendu lze očekávat hustší provoz v souvislosti s motocyklovým mistrovstvím světa. Řidiči by tak měli být obzvláště pozorní, protože se mohou nárazově tvořit kolony.
por. David Chaloupka, 19. června 2026