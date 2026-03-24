Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Vteřiny, které rozhodly
Krajský ředitel ocenil policisty za záchranu dvou lidských životů.
V úterý 24. března 2026 se v budově Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje uskutečnilo slavnostní setkání. Krajský ředitel plk. Mgr. Petr Sehnoutka poděkoval šesti policistům, kteří v uplynulých týdnech díky své profesionalitě a rychlému rozhodování vrátili do života dva lidi – muže na Rychnovsku a ženu na Náchodsku.
V pondělí 12. ledna 2026 v odpoledních hodinách přijalo operační středisko oznámení o náhlém kolapsu 59letého muže v jednom z bytů v Kostelci nad Orlicí. Jako první dorazila na místo hlídka dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou. Policisté pprap. Ing. Radek Bílek a nprap. Jiří Štěpán zjistili, že muž nedýchá a je v bezvědomí.
Pprap. Bílek okamžitě zahájil nepřímou srdeční masáž, zatímco jeho kolega komunikoval se záchrannou službou. O čtyři minuty později dorazila druhá hlídka, pprap. Jakub Ehl a pprap. Adam Kudry, vybavená automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Přístroj doporučil výboj, který policisté provedli a v resuscitaci pokračovali až do příjezdu zdravotníků. Díky jejich vytrvalosti se podařilo obnovit srdeční rytmus a muž byl následně transportován vrtulníkem do královéhradecké nemocnice.
K dalšímu dramatickému případu došlo v pátek 13. března 2026 krátce před 13. hodinou. Hlídka z obvodního oddělení Česká Skalice ve složení pprap. Filip Gois a prap. Filip Lír byla vyslána do ulice Bezručova, kde se nacházela 66letá žena v přímém ohrožení života.
Po vstupu do domu policisté nalezli muže, který se snažil oživovat svou matku. Ta náhle ztratila vědomí a přestala dýchat. Policisté okamžitě převzali resuscitaci a prováděli ji s vysokým nasazením i po příjezdu zdravotnické záchranné služby. Společné úsilí policistů a záchranářů přineslo úspěch – u ženy se podařilo obnovit základní životní funkce. Policisté poté pomohli s transportem pacientky do sanitního vozu, který ji převezl na oddělení ARO Oblastní nemocnice v Náchodě.
Krajský ředitel plk. Petr Sehnoutka vyzdvihl práci všech oceněných:
„Děkuji všem šesti policistům, kteří v Kostelci nad Orlicí a v Jaroměři svým rychlým a profesionálním zásahem pomohli zachránit to nejcennější – lidský život. Vaše pohotová reakce, týmová spolupráce a rozhodné jednání jsou příkladem toho nejlepšího v policejní službě. Velmi si vážím vašeho nasazení.“
Slavnostního aktu se zúčastní také ředitelé územních odborů Rychnov nad Kněžnou a Náchod, kteří jsou na práci svých podřízených právem hrdí.
Policisté Královéhradeckého kraje v roce 2025 zachránili či významně přispěli k záchraně 103 lidských životů a rok 2026 již nyní ukazuje, že v této zásadní a odpovědné práci pokračují s neméně vysokým nasazením. Na schopnosti policistů zachraňovat lidské životy se významně podílí také moderní výcvik, o němž jsme informovali zde – právě pokročilé technologie, včetně tréninku ve virtuální realitě, dnes stojí za vyšší připraveností hlídek a jejich úspěšnými zásahy v reálných situacích.
por. Karolína Macháčková
24.3.2026