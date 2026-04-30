Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vteřina bez výhledu

Neobvyklá nehoda měla šťastný konec. 

Mladá žena měla při úterní dopravní nehodě u Radomyšle obrovské štěstí. Řidička havarovala v úterý 28. dubna 2026 před 18. hodinou na silnici III. třídy mezi Radomyšlí a Rojicemi, kdy narazila do vzrostlého stromu. Nehoda naštěstí neskončila tragicky. Utrpěla zranění, se kterým byla následně transportována do nemocnice k ošetření.

Podle jejích slov jí při průjezdu kolem pole náhle vlétl otevřeným oknem do vozu igelitový pytel. Ten jí zakryl obličej a na okamžik ji připravil o výhled. V té chvíli ztratila orientaci, sjela mimo silnici a narazila do stromu. Přesto měla žena velké štěstí, ve voze jela sama a z nehody vyvázla živá.

Dechová zkouška u řidičky byla negativní, alkohol byl vyloučen. Škoda na vozidle je odhadována na 60 000 korun. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a okolnosti nehody prověřují strakoničtí dopravní policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
30. dubna 2026

