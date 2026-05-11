Všímavý taxikář zachránil ženě statisíce korun před podvodníky
Díky duchapřítomnosti řidiče taxislužby nepřišla žena o 300 000 korun, které chtěla odevzdat „falešným policistům a bankéřům“.
Vše začalo večerním telefonátem 27. dubna 2026, ve kterém 49letou ženu kontaktoval údajný příbramský kriminalista z hospodářské kriminality s tvrzením, že si na její jméno někdo chce vzít úvěr ve výši 300 000 korun. Pro zvýšení důvěryhodnosti zaslali podvodníci poškozené ženě několik zpráv s logem Policie ČR. Následně se do hry vložil další komplic, který se vydával za pracovníka České národní banky. Oba podvodníci ženu tak vystrašili a zároveň přesvědčili k tomu, aby se následující den, tedy 28. dubna, dopravila do Kladna do banky a tam vybrala 300 tisíc korun. Tuto hotovost pak měla odvést taxíkem do Příbrami, kde ji měla předat „bezpečnostnímu pracovníkovi“.
Zásadní roli v celém příběhu sehrál řidič taxislužby, který ženu vezl 28. dubna z Mostecka do Kladna. Během jízdy jeho zákaznice celou cestu telefonovala s rádoby bankéřkou a on celý hovor slyšel. V ten moment pojal podezření, že se žena stala obětí podvodu. Své klientce řekl, že je to podvod, ať telefon položí, ale ona taxikáři nevěřila a pokračovala v hovoru dál. Jakmile ženu přivezl do Kladna, okamžitě kontaktoval tísňovou linku Policie ČR, nicméně pořád ji měl na očích, aby do banky nešla.
Kladenští policisté okamžitě po přijetí oznámení na tísňovou linku vyrazili na místo. Ženu spatřili v hobby marketu, kde stále telefonovala. Jeden z policistů převzal její telefon, do telefonu se představil jako Policie České republiky, načež volající na druhé straně hovor okamžitě ukončila a číslo se stalo nedostupným.
Policisté rozrušené ženě na místě několikrát vysvětlili, že se jedná o podvod a nebýt taxikáře, mohla přijít o veškeré své finance.
Případ si převzali policisté z obvodního oddělení Kladno-Kročehlavy, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve stádiu pokusu.
Velký obdiv patří především všímavému řidiči taxislužby, jehož pohotová a lidská reakce zachránila ženě její peníze.
„Volá policie nebo banka? Pozor, může jít o podvod!“
Podvodníci se vydávají za policisty i bankéře. Stačí jeden telefonát a můžete přijít o statisíce. Naučte se rozpoznat varovné signály.
Podvodníci neustále zdokonalují své triky a jeden z nejčastějších v poslední době je tzv. falešný policista nebo bankéř. Scénář bývá vždy podobný – zavolá vám „policie“ nebo „pracovník banky“ s tím, že je váš účet v ohrožení.
Tvrdí například, že si na vás někdo chce vzít úvěr. Aby vás „ochránili“, přesvědčí vás, že si máte vzít úvěr sami, vybrat peníze nebo je převést jinam. Často komunikace pokračuje přes WhatsApp a působí velmi důvěryhodně.
Na co si dát pozor:
- Podvodníci používají falešné e-maily podobné oficiálním (např. koncovky napodobující Policii ČR, např. @pcrkladno.cz, @pcrstrakonice.cz)
- Posílají fotky falešných služebních průkazů.
- Vystupují sebevědomě, naléhají a vytvářejí pocit strachu a urgence.
- Tvrdí, že vše musíte řešit okamžitě a v utajení.
Jak poznat podvod
- Policie ani banka vás nikdy nebudou nutit brát si úvěr.
- Nikdo vás nebude žádat, abyste posílali peníze na „bezpečný účet“.
- Policie vás nebude instruovat, abyste předávali hotovost neznámé osobě.
- Oficiální instituce neřeší takové věci přes WhatsApp nebo z neznámých čísel.
Jak se bránit
- Okamžitě hovor ukončete.
- Zavolejte si zpět na oficiální číslo banky nebo Policie ČR.
- Nikdy nejednejte pod tlakem.
- Neinstalujte žádné aplikace ani neposílejte peníze podle pokynů cizí osoby.
Pamatujte:
- Jakmile vás někdo nutí rychle jednat s vašimi penězi, téměř jistě jde o podvod.
- Pokud si nejste jistí, obraťte se na linku 158. Lepší je ověřit než přijít o úspory.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
11. května 2026
nprap. Monika Pragerová
preventistka
ÚO PČR Kladno