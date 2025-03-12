Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Všímaví občané pomohli předejít tragédii
Řidič kamionu nadýchal přes dvě promile alkoholu v dechu
Policisté z Jindřichova Hradce společně s kolegy z Obvodního oddělení Kamenice nad Lipou řešili případ silně opilého řidiče kamionu, který se vydal na několikahodinovou cestu napříč republikou. Díky všímavosti ostatních účastníků silničního provozu a jejich oznámení na tísňovou linku 158 se podařilo nebezpečnou jízdu včas ukončit.
Jednatřicetiletý řidič vyrazil ve středu 25. února 2026 ve 13.45 hodin z obce Kvasiny na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji. S nákladním vozidlem měl v úmyslu dojet až do Českých Velenic. Během jízdy však svým způsobem řízení vzbudil podezření u ostatních řidičů, kteří situaci oznámili policii.
Oznámení přišlo ve chvíli, kdy se kamion pohyboval mezi okresy Jindřichův Hradec a Pelhřimov. Na místo vyrazily policejní hlídky z Jindřichova Hradce a z Kamenice nad Lipou. Policistům se podařilo vozidlo zastavit a provést silniční kontrolu u Nové včelnice. Dechové zkoušky u řidiče byly pozitivní. Při prvním měření nadýchal 2,27 promile alkoholu, při druhém 2,14 promile a při třetí zkoušce 1,83 promile alkoholu v dechu.
Muž policistům uvedl, že si během cesty zakoupil na čerpací stanici půllitrovou láhev rumu, kterou vypil, a později na jiné benzínové stanci koupil ještě jednu, kterou rovněž zkonzumoval. Při kontrole měl potíže s artikulací a jeho chování bylo nestandardní. Z tohoto důvodu byl proveden také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který byl negativní.
Policisté mu dnešního dne sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny a odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, peněžitý trest a také zákaz činnosti.
Policie děkuje všímavým občanům, kteří na nebezpečně jedoucí kamion upozornili. Právě jejich reakce mohla zabránit vážné dopravní nehodě a ochránit zdraví i životy ostatních účastníků silničního provozu.
nprap. Věra Mžiková
12. března 2025