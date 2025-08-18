Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Všímavá oznamovatelka vysvobodila psa ze stahovacích pásek
Aktualizace: Čtyřiapadesátiletý muž si vyslechl sdělení obvinění ze spáchání zločinu týrání zvířat.
Aktualizace případu:
Kriminalisté v uplynulých dnech sdělili obvinění čtyřiapadesátiletému muži ze zločinu týrání zvířat. Dle zjištěných informací měl být předmětný zločin spáchán zvlášť surovým či trýznivým způsobem, a proto mu v případě uznání viny soudem hrozí trest odnětí svobody až do výše šesti let.
25. listopadu 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
V neděli, zhruba v pět hodin odpoledne, jsme přijali oznámení o možném týrání psa, a to v obci Podbořanský Rohozec. Na místo vyrazila hlídka Obvodního oddělení policie Podbořany, která zjistila skutečnosti, jenž vedly k zahájení úkonů trestního řízení, a sice pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat.
Dle našich informací byl oznamovatelkou nalezen čtyřnohý mazlíček v podvyživeném stavu se stahovacími páskami na čumáku a na svázaných předních končetinách. Ty mu měly způsobit zjevně hluboké a otevřené rány. Z tohoto důvodu byl na místo přivolán pověřený pracovník útulku z Lounska, který zajistil ošetření a psa si převzal do péče. Celou událost prověřujeme a s majitelem budeme v následujících dnech provádět úkony spojené s trestním řízením.
V této fázi, kde se případ nachází, nemůžeme poskytnout prozatím více informací. Nicméně v případě prokázání viny hrozí až tří letý trest odnětí svobody.
18. srpna 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje