Všichni zbytečně pospíchali
Zejména v tomto období se dvakrát vyplácí jezdit opatrně. [VIDEO]
Spěch některých šoférů není opodstatněným důvodem, aby porušovali dopravní předpisy. Toto se jim jihomoravští policisté v minulých dnech snažili vysvětlit při řešení jejich přestupků. Ať už šlo například o jízdu na červenou, nebo o zakázané předjíždění. Ve středu ráno se dopravní policisté s dronem zaměřili na kyvadlový provoz u Svinošic na Blanensku, kde je z důvodu opravy silnice sveden provoz do jednoho jízdního pruhu. Policisté tam v jednom okamžiku zaznamenali hned pět řidičů, kteří červený signál naprosto ignorovali a projeli za sebou kolem semaforu. V dalším případě šofér za tmy v luxusním SUV u Slavkova u Brna předjížděl kolonu vozidel protisměrem a přitom nerespektoval dopravní značení. Bohužel pro něj bylo jedním z vozidel i policejní auto. S výmluvou, že pospíchá, u hlídky samozřejmě neuspěl.
Zejména v tomto období se vyplácí jezdit opatrně. Brzy se stmívá, na silnicích panují horší klimatické podmínky a zhoršuje se přilnavost pneumatik. Každá chyba za volantem se tak může velmi rychle projevit. Silnice bývají často mokré a nebezpečné může být i spadané listí. Ráno mohou řidiče navíc překvapit mlhy nebo námraza. Na podzim se zároveň zvyšuje riziko střetů se zvěří, která je v tomto období při přesunech mezi poli a lesy mnohem aktivnější. I z tohoto důvodu se vyplatí jezdit především v podvečerních a ranních hodinách obezřetněji. Jezděte proto s rozvahou. Raději pomalu autem než rychleji sanitkou.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 16. října 2025.