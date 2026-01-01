Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Všichni odstavili vozidla
Během necelých tří hodin odhalila jedna hlídka čtyři řidiče, kteří neměli za volantem co dělat
Během minulého pátečního dopoledne řešili hodonínští dopravní policisté v jedné obci na Kyjovsku během necelých tří hodin hned čtyři řidiče, kteří neměli za volantem co dělat.
První kontrola proběhla krátce po sedmé hodině ranní. Policisté zastavili pětadvacetiletého řidiče vozidla Opel a zjistili, že má blokaci řidičského oprávnění. Muž uvedl, že po skončení zákazu řízení nevěděl, že musí splnit ještě další zákonné podmínky, aby mohl znovu usednout za volant. Nyní musí počítat s tím, že si na vrácení řidičského oprávnění opět nějakou dobu počká. Policisté mu další jízdu zakázali, jeho jednání zadokumentovali a vozidlo zůstalo odstavené na parkovišti.
Jen o osmnáct minut později následovala další kontrola. Tentokrát hlídka zastavila čtyřiašedesátiletého řidiče vozidla Fiat. Dechová zkouška u něj prokázala 0,87 promile alkoholu. Policisté mu zakázali pokračovat v jízdě a na místě mu prohlášením zadrželi řidičský průkaz.
Ani tím série kontrol neskončila. Přibližně o hodinu později policisté zastavili šestatřicetiletého řidiče dodávky Renault. U něj kontrolou zjistili, že dosáhl hranice dvanácti bodů a pozbyl řidičské oprávnění. O této skutečnosti byl prokazatelně vyrozuměn a přesto usedl za volant.
Krátce před desátou hodinou dopoledne skončila na parkovišti také poslední kontrola. Šedesátiletý řidič vozidla Mercedes měl při dechové zkoušce 0,32 promile alkoholu.
Všechny čtyři případy skončily okamžitým ukončením jízdy a odstavením vozidel. Místní parkoviště se tak během necelých tří hodin neplánovaně zaplnilo několika auty, jejichž řidiči už v jízdě pokračovat nemohli. Dopravní policisté během krátké doby odhalili čtyři závažná porušení zákona.
Připomínáme, že za volant smí usednout pouze řidič, který je držitelem platného řidičského oprávnění a není pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Alkohol výrazně zhoršuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce a ovlivňuje správné vyhodnocování dopravních situací. Stejně tak řízení bez platného řidičského oprávnění představuje vědomé porušení zákona a zbytečné riziko pro všechny účastníky silničního provozu. Policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i nadále.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. června 2026