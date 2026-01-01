Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Všichni chodci měli mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky
Z dopravní akce v Moravskoslezském kraji - u řidičů vede rychlost a mobilování za jízdy.
Moravskoslezští policisté, zejména ze služby dopravní, se při speciální dopravní akci zaměřili na řidiče osobních i nákladních vozidel, ale také na chodce a cyklisty. Dvoudenní akce proběhla v celém kraji na veškerých typech komunikací s cílem zvýšit bezpečí všech účastníků silničního provozu.
Policisté zkontrolovali při akci přes 2 200 vozidel a řidičů. Zjistili na 600 dopravních přestupků, většinu z nich vyřídili v příkazním řízení na místě. Nejčastěji, v 116 případech, se jednalo o porušení rychlosti. V těsném závěsu je 110 řidičů, kteří při jízdě drželi v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav mělo 90 vozidel. V 18 případech nebyly užity bezpečnostní pásy anebo zádržný systém. Takzvanou dálniční známku nemělo 35 řidičů. U pěti řidičů bylo zjištěno požití alkoholu anebo návykových látek. Policisté řešili přestupek s 68 chodci a 23 cyklisty.
Policisté zvlášť kontrolovali, zda chodci při chůzi mimo obec užívají za snížené viditelnosti reflexní prvky a zda mají cyklisté správně osvětlená kola. Zkontrolovali 138 chodců a jistě dobrou zprávou je, že všichni měli povinný reflexní prvek! Co se týká cyklistů, s 8 řešili přestupek kvůli nesprávnému osvětlení jízdního kola.
- Novojičínští dopravní policisté zastavili při akci v ranních hodinách v Novém Jičíně cyklistu. Byla snížená viditelnost a jízdní kolo neosvětlené. U zhruba čtyřicetiletého muže provedli také orientační dechovou zkoušku. Její výsledek byl téměř u hodnoty 1 promile alkoholu v dechu. Policisté zakázali muži další jízdu a vše oznámili k projednání správnímu orgánu.
- Policisté z krajského oddělení silničního dohledu kontrolovali nákladní vozidlo s návěsem jedoucí po D48 směrem na Nový Jičín. Převáželo dřevní kulatinu. Nízkorychlostním kontrolním vážením zjistili, že jízdní souprava je o více než 1,2 metru delší nad maximálně povolený limit. Policisté uložili řidiči pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 5 000 korun, zakázali mu s vozidlem další jízdu do zjednání nápravy a provozovatele oznámili správnímu orgánu k projednání.
- Bruntálští dopravní policisté zastavili tahač s návěsem naloženým dřevěnými trámy, který jel z Rakouska. Provedeným nízkorychlostním kontrolním měřením bylo zjištěno, že souprava je o 4 metry delší, než je povoleno. Řidič předložil povolení pro zvláštní užívání komunikace s „nadrozměrem“. To sice platilo u jižních sousedů, pro jízdu po silnicích u nás bohužel nikoliv. Policisté tak zakázali řidiči další jízdu do zjednání nápravy, uložili mu pokutu 5 000 korun a provozovatele oznámili správnímu orgánu k projednání.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 30. ledna 2026