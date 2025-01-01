Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vsetínští kriminalisté objasnili krádež čtyřkolky
Ukradená čtyřkolka má opět svého majitele.
V polovině června policisté přijali oznámení o krádeži čtyřkolky, která zmizela z hospodářského stavení stojícího v katastru obce Nový Hrozenkov. Tehdy ještě neznámí pachatelé vnikli do neuzamčeného objektu, ze kterého vytlačili čtyřkolku v hodnotě 200 tisíc korun. Tu následně naložili do dodávky a odjeli. To ovšem probudilo majitele objektu, který krádež okamžitě nahlásil na linku 158. Po odcizené čtyřkolce bylo následně vyhlášeno pátrání.
Asi o hodinu později se policistům ozvali kolegové ze Slovenska, že tamní hlídka nedaleko Púchova zastavila dodávku, která převážela hledanou čtyřkolku. Ve spolupráci se slovenskými kolegy se vsetínským kriminalistům podařilo zjistit i majitele osobního automobilu, který dodávku doprovázel. Kriminalisté následně zajistili dostatek stop a kamerových záznamů a v polovině měsíce října obvinili padesátiletého a pětadvacetiletého muže ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za což jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Důležitou zprávou pro okradeného majitele čtyřkolky je však především fakt, že se mu jeho stroj vrátil domů.
7. listopadu 2025, nprap. Petr Jaroš