Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Vše je o bezpečnosti a na té policistům i myslivcům záleží
Také v Moravskoslezském kraji probíhají kontroly mysliveckých lovů.
Stejně jako roky předchozí, i letos začalo s počátkem listopadu pro moravskoslezské policisty z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál období kontrol na mysliveckých lovech. Tento víkend je první „kontrolní“. Samotní myslivci kontroly vítají, přeci jen, vše je o bezpečnosti a na té policistům i myslivcům záleží.
Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství vyrážejí na jednotlivá místa průřezově po celém Moravskoslezském kraji. Ne jinak tomu bylo dnes, kontroly proběhly hned v několika okresech regionu, rovněž na Opavsku. Policisté provedli kontrolu také konkrétně u Mysliveckého spolku Sudice ve Slezsku, který vznikl transformací Mysliveckého sdružení Hraničář v roce 1993. V současné době má 13 členů a výměra honitby je 921 hektarů. Jedná se především o polní honitbu, kde myslivci loví primárně zajíce polního, bažanta obecného, lišku obecnou, dále třeba i prase divoké a psíka mývalovitého. Letos ulovili i dva daňky a jelena.
Policisté dnes na kontrole v Sudcích nezjistili u devíti myslivců žádné pochybení či nedostatky.
Pro připomenutí, co policisté kontrolují:
- doklady nutné k držení a nošení zbraně – jedná se primárně o zbrojní průkaz, evropský zbrojní pas, průkaz zbraně
- technický stav používaných zbraní
- provádějí dechové zkoušky, tzn. kontrolují dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci se zbraní před nebo v průběhu mysliveckého lovu.
V loňském roce (sezoně) provedli moravskoslezští policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ve všech okresech kraje celkem 104 kontrol mysliveckých lovů, při kterých zkontrolovali téměř 1 950 účastníků lovů. Ve dvou případech zjistili alkohol, věci oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku.
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál má pod svou „patronací“ vícero činností, než jen kontroly mysliveckých lovů. Policisté organizují zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Vydávají zbrojní průkazy, zbrojní licence, muniční licence a evropské zbrojní pasy, povolují přepravu zbraní, střeliva a munice. Registrují zbraně a vydávají povolení k nabývání, držení nebo nošení zbraní, rovněž k provozování střelnic či k vystavování zbraní a střeliva. Kontrolují dodržování povinností vyplývající ze zákona o zbraních a provádějí kontroly na sportovních střeleckých soutěžích, kulturních či společenských akcích, kde je na programu střelba (jedná se o divadelní představení nebo rekonstrukce historických bitev). Veřejnost si jistě vzpomene na proběhlé amnestie na zbraně a střelivo, které řešili právě kolegové z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Již nyní policisté informují o novém zákonu o zbraních a střelivu, který začne platit od začátku příštího roku. Nejdůležitější změny zde: https://policie.gov.cz/clanek/zakon-o-zbranich-bude-mit-novou-podobu.aspx .
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 8. listopadu 2025