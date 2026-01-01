Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Vrtulník je nevystrašil
Ve čtvrtek proběhlo společné cvičení letecké služby a oddělení služební hipologie. [VIDEO]
V areálu policejní hipologie v brněnských Medlánkách proběhl společný výcvik Letecké služby Policie České republiky s oddělením služební hipologie. Cílem cvičení bylo sladění postupů při společném nasazení a zejména přivykání služebních koní na hluk a přítomnost vrtulníku.
Během výcviku si služební koně postupně zvykali na hluk a vír rotoru vrtulníku, čímž se výrazně snížila jejich stresová reakce při případném reálném zásahu. Policisté zároveň procvičili koordinaci činností mezi vrtulníkem a policisty na služebních koních v různých modelových situacích. Celé cvičení proběhlo bez komplikací a potvrdilo vysokou úroveň připravenosti obou složek.
Výsledky výcviku přispívají k efektivnějšímu a bezproblémovému nasazení v terénu, zejména při pátracích akcích v nepřístupném terénu, dohledu nad rozsáhlými událostmi nebo při zajišťování veřejného pořádku.
Jihomoravští policisté využívají služební koně především k hlídkové činnosti v parcích, lesoparcích, na hůře přístupných místech a při bezpečnostních opatřeních během kulturních a sportovních akcí. Koně umožňují policistům lepší přehled nad davem a zároveň působí preventivně díky své viditelnosti a přirozené autoritě.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 19, dubna 2026.