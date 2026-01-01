Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vrtulník je nevystrašil

Ve čtvrtek proběhlo společné cvičení letecké služby a oddělení služební hipologie. [VIDEO] 

V areálu policejní hipologie v brněnských Medlánkách proběhl společný výcvik Letecké služby Policie České republiky s oddělením služební hipologie. Cílem cvičení bylo sladění postupů při společném nasazení a zejména přivykání služebních koní na hluk a přítomnost vrtulníku.

Během výcviku si služební koně postupně zvykali na hluk a vír rotoru vrtulníku, čímž se výrazně snížila jejich stresová reakce při případném reálném zásahu. Policisté zároveň procvičili koordinaci činností mezi vrtulníkem a policisty na služebních koních v různých modelových situacích. Celé cvičení proběhlo bez komplikací a potvrdilo vysokou úroveň připravenosti obou složek.

Výsledky výcviku přispívají k efektivnějšímu a bezproblémovému nasazení v terénu, zejména při pátracích akcích v nepřístupném terénu, dohledu nad rozsáhlými událostmi nebo při zajišťování veřejného pořádku.

Jihomoravští policisté využívají služební koně především k hlídkové činnosti v parcích, lesoparcích, na hůře přístupných místech a při bezpečnostních opatřeních během kulturních a sportovních akcí. Koně umožňují policistům lepší přehled nad davem a zároveň působí preventivně díky své viditelnosti a přirozené autoritě.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 19, dubna 2026.

Odkazy do noveho okna

Foto č. 1 - Výcvik

Detailní náhled

Foto č. 2 - Výcvik

Detailní náhled

Foto č. 3 - Výcvik

Detailní náhled

Foto č. 4 - Výcvik

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 