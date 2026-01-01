Vrchní rada - náměstek ředitele pro provoz

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií -  služební poměr 


Obecně

  • Místo služebního působiště: Praha 6 - Dejvice, Bubenečská 20

Náplň práce

  • Podíl na řízení, organizaci a kontrole útvaru
  • Vedení a motivace týmů v oblasti informační bezpečnosti, provozu informačních systémů Policie ČR včetně jejich vazeb na systémy EU a vybrané systémy státní správy
  • Spolupráce s týmem analytiků a dalších odborníků
  • Spolupráce na plánování a koordinaci projektů, včetně stanovení cílů a termínů
  • Spolupráce s interními i externími partnery na implementaci nových technologií a systémů.
  • Identifikace a řešení problémů, navrhování inovativních řešení
  • Monitorování a hodnocení výkonnosti týmu a jednotlivých členů

Platové podmínky:

  • Ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

           10. tarifní třída                                46.740 Kč – 68.020 Kč podle započitatelné praxe,
           zvláštní příplatek                             5.000 Kč
           příplatek za vedení                          6.500 Kč
           stabilizační příplatek dle délky služebního poměru

Požadujeme

  • Vysokoškolské vzdělání v magisterském programu v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo příbuzném oboru
  • Minimální doba trvání služebního poměru 10 let
  • Zkušenost s vedením kolektivu 5 let
  • Oprávnění přístupu k utajované informaci dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení DŮVĚRNÉ
  • Doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 01. 12. 1971)
  • Čestné prohlášení nebo kopii (u osob narozených do 1. prosince 1971) dle zákona č. 279/1992 Sb., 
  • Vysoký stupeň osobní odpovědnosti, spolehlivost, přesnost, pracovní aktivita a iniciativa
  • Prokazatelné zkušenosti s vedením a motivací týmu
  • Výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem
  • Velmi dobrá úroveň písemného projevu a komunikačních i vyjadřovacích schopností
  • Pečlivost, důslednost a odpovědný přístup k plnění úkolů
  • Zájemci se podrobí psychologickému vyšetření a hodnocení metodou Assessment Centre

Další informace

  • možnost nástupu: dle dohody


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „vrchní rada“

Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003

vytisknout  e-mailem 

 

