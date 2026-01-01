Vrchní rada - náměstek ředitele pro provoz
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr
Obecně
- Místo služebního působiště: Praha 6 - Dejvice, Bubenečská 20
Náplň práce
- Podíl na řízení, organizaci a kontrole útvaru
- Vedení a motivace týmů v oblasti informační bezpečnosti, provozu informačních systémů Policie ČR včetně jejich vazeb na systémy EU a vybrané systémy státní správy
- Spolupráce s týmem analytiků a dalších odborníků
- Spolupráce na plánování a koordinaci projektů, včetně stanovení cílů a termínů
- Spolupráce s interními i externími partnery na implementaci nových technologií a systémů.
- Identifikace a řešení problémů, navrhování inovativních řešení
- Monitorování a hodnocení výkonnosti týmu a jednotlivých členů
Platové podmínky:
- Ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
10. tarifní třída 46.740 Kč – 68.020 Kč podle započitatelné praxe,
zvláštní příplatek 5.000 Kč
příplatek za vedení 6.500 Kč
stabilizační příplatek dle délky služebního poměru
Požadujeme
- Vysokoškolské vzdělání v magisterském programu v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo příbuzném oboru
- Minimální doba trvání služebního poměru 10 let
- Zkušenost s vedením kolektivu 5 let
- Oprávnění přístupu k utajované informaci dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení DŮVĚRNÉ
- Doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 01. 12. 1971)
- Čestné prohlášení nebo kopii (u osob narozených do 1. prosince 1971) dle zákona č. 279/1992 Sb.,
- Vysoký stupeň osobní odpovědnosti, spolehlivost, přesnost, pracovní aktivita a iniciativa
- Prokazatelné zkušenosti s vedením a motivací týmu
- Výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem
- Velmi dobrá úroveň písemného projevu a komunikačních i vyjadřovacích schopností
- Pečlivost, důslednost a odpovědný přístup k plnění úkolů
- Zájemci se podrobí psychologickému vyšetření a hodnocení metodou Assessment Centre
Další informace
- možnost nástupu: dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „vrchní rada“
Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003