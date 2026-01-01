Vrchní komisař, vrchní inspektor – analytik dohledového centra bezpečnosti (SOC - Security Operations Center)
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr
Obecně
- budujeme vlastní dohledové centrum bezpečnosti (Security Operations Center) a hledáme 6 kolegů (služební poměr příslušníka P ČR), kteří budou mít zásadní roli v ochraně našich systémů. Práce probíhá ve 24/7 směnném provozu a je vhodná pro analytiky se zájmem o kyberbezpečnost, monitoring a incident response.
- místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
- služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- monitorovat bezpečnostní události v reálném čase v rámci SOC
- vyhodnocovat alerty z nástrojů SIEM, EDR a dalších bezpečnostních systémů
- provádět prvotní analýzu incidentů a určovat jejich závažnost
- eskalovat incidenty na vyšší úrovně bezpečnostního týmu nebo IT provozu
- dohlížet na průběh řešení a spolupracovat s interními týmy
- podílet se na tvorbě procesů, playbooků a metodik nově vznikajícího SOC
- aktivně přispívat k rozvoji bezpečnostních opatření a zlepšování detekčních pravidel
Platové podmínky a další benefity
- ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
8. tarifní třída 44.360-64.290 Kč dle započitatelné praxe
6. tarifní třída 38.390-55.280 Kč dle započitatelné praxe
zvláštní příplatek 5.000 Kč
stabilizační příplatek dle délky služebního poměru
- 6 týdnů dovolené
- možnost ubytování na ubytovně MV
- příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
- možnost podílet se na zajímavých projektech
- možnost profesního vzdělávání
- možnost být u vzniku nového SOC týmu a ovlivnit jeho podobu
- práci s moderními bezpečnostními nástroji a technologiemi
- profesní růst směrem k vyšším úrovním bezpečnostní analýzy (L2/L3)
- stabilní zázemí veřejné instituce a smysluplnou práci chránící kritické systémy
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu – TT 08
- středoškolské vzdělání s maturitou - TT 06
- státní občanství ČR
- trestní i občanskou bezúhonnost
- ideálně v oblasti IT, kyberbezpečnost nebo příbuzné obory
- zájem o kyberbezpečnost a ochotu učit se nové technologie
- analytické myšlení a schopnost pracovat s velkým množstvím dat
- ochotu pracovat ve 24 h-směnném provozu
- schopnost práce pod časovým tlakem a přizpůsobení se změnám
Výhodou
- znalost SIEM, EDR, log managementu nebo předchozí zkušenost z bezpečnostního dohledu
Další informace
- možnost nástupu: dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.
Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.