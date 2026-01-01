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Vrchní komisař, vrchní inspektor –  analytik dohledového centra bezpečnosti (SOC - Security Operations Center)

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr 


Obecně

  • budujeme vlastní dohledové centrum bezpečnosti (Security Operations Center) a hledáme 6 kolegů (služební poměr příslušníka P ČR), kteří budou mít zásadní roli v ochraně našich systémů. Práce probíhá ve 24/7 směnném provozu a je vhodná pro analytiky se zájmem o kyberbezpečnost, monitoring a incident response.
  • místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
  • služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • monitorovat bezpečnostní události v reálném čase v rámci SOC
  • vyhodnocovat alerty z nástrojů SIEM, EDR a dalších bezpečnostních systémů
  • provádět prvotní analýzu incidentů a určovat jejich závažnost
  • eskalovat incidenty na vyšší úrovně bezpečnostního týmu nebo IT provozu
  • dohlížet na průběh řešení a spolupracovat s interními týmy
  • podílet se na tvorbě procesů, playbooků a metodik nově vznikajícího SOC
  • aktivně přispívat k rozvoji bezpečnostních opatření a zlepšování detekčních pravidel

Platové podmínky a další benefity

  • ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

8. tarifní třída           44.360-64.290 Kč  dle započitatelné praxe
6. tarifní třída           38.390-55.280 Kč   dle započitatelné praxe
zvláštní příplatek       5.000 Kč
stabilizační příplatek dle délky služebního poměru

  • 6 týdnů dovolené
  • možnost ubytování na ubytovně MV
  • příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
  • možnost podílet se na zajímavých projektech
  • možnost profesního vzdělávání
  • možnost být u vzniku nového SOC týmu a ovlivnit jeho podobu
  • práci s moderními bezpečnostními nástroji a technologiemi
  • profesní růst směrem k vyšším úrovním bezpečnostní analýzy (L2/L3)
  • stabilní zázemí veřejné instituce a smysluplnou práci chránící kritické systémy

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu – TT 08
  • středoškolské vzdělání s maturitou  - TT 06
  • státní občanství ČR
  • trestní i občanskou bezúhonnost
  • ideálně v oblasti IT, kyberbezpečnost nebo příbuzné obory
  • zájem o kyberbezpečnost a ochotu učit se nové technologie
  • analytické myšlení a schopnost pracovat s velkým množstvím dat
  • ochotu pracovat ve 24 h-směnném provozu
  • schopnost práce pod časovým tlakem a přizpůsobení se změnám

Výhodou

  • znalost SIEM, EDR, log managementu nebo předchozí zkušenost z bezpečnostního dohledu

Další informace

  • možnost nástupu: dle dohody


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.

Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

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