Vrchní komisař - Správce informačních technologií
Kriminalistický ústav, oddělení informatiky – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 1, Bartolomějská 10
- služební poměr na dobu určitou, 6 měsíců zkušební doba, možnost prodloužit služební poměr po 3 letech na dobu neurčitou
Kriminalistický ústav přijme do svých řad absolventa/ku bakalářského nebo magisterského vzdělání se zaměřením na informatiku, který se stane součástí týmu oddělení informatiky Policie ČR.
Náplň práce
- zajišťování kompletní správy a provozů informačních technologií a komunikačních sítí
- správa výpočetní techniky
- Poskytování uživatelské podpory
- Správa uživatelských účtů a přístupů
Nabízíme
- zkušený a stabilní kolektiv
- náborový příspěvek až ve výši 150 000,- Kč
- pozici vrchního komisaře s hodností kapitána
- prestižní práci v Kriminalistickém ústavu Policie ČR s působištěm v Praze
- podporu při profesním a osobním rozvoji (specializovaná školení, jazykové kurzy apod.)
- služební poměr v 8 tarifní třídě, dále zvláštní příplatek, stabilizační příplatek (po dokončení ZOP) a osobní ohodnocení
- řádná dovolená 30 dní
Benefity
- možnost čerpání prostředků z FKSP
- služební volno s poskytnutím služebního příjmu, studijní volno s nárokem na služební příjem
- síť resortních zdravotnických, sportovních a rekreačních zařízení
- příspěvky na stravování, cestovné
- široká škála Benefit programu pro Policii ČR (Multisport karta, penzijní pojištění, atd.)
- možnost ubytování
Požadujeme
- bakalářské nebo magisterské vzdělání
- Pokročilou znalost práce na PC
- Dobré komunikační a organizační schopnosti
- splnění testů fyzické zdatnosti, zdravotních i psychologických
- ochotu k dalšímu sebevzdělávání, spolehlivost, samostatnost
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- Znalost správy serverových systémů a administrace síťových prvků
- Znalost SQL a některého skriptovacího jazyka.
- Znalost správy databází a aplikací
- Znalost správy virtualizací, zálohování či IT bezpečnosti
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu kamil.jelínek@pcr.cz, nebo milan.kurfirt@pcr.cz.