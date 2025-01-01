Policie České republiky  

Vrchní komisař  - Správce informačních technologií

Kriminalistický ústav, oddělení informatiky – služební poměr 


 Obecně

  • místo výkonu: Praha 1, Bartolomějská 10
  • služební poměr na dobu určitou, 6 měsíců zkušební doba, možnost prodloužit služební poměr po 3 letech na dobu neurčitou

Kriminalistický ústav přijme do svých řad absolventa/ku bakalářského nebo magisterského vzdělání se zaměřením na informatiku, který se stane součástí týmu oddělení informatiky Policie ČR.

Náplň práce

  • zajišťování kompletní správy a provozů informačních technologií a komunikačních sítí
  • správa výpočetní techniky
  • Poskytování uživatelské podpory
  • Správa uživatelských účtů a přístupů

Nabízíme

  • zkušený a stabilní kolektiv
  • náborový příspěvek až ve výši 150 000,- Kč
  • pozici vrchního komisaře s hodností kapitána
  • prestižní práci v Kriminalistickém ústavu Policie ČR s působištěm v Praze
  • podporu při profesním a osobním rozvoji (specializovaná školení, jazykové kurzy apod.)
  • služební poměr v 8 tarifní třídě, dále zvláštní příplatek, stabilizační příplatek (po dokončení ZOP) a osobní ohodnocení
  • řádná dovolená 30 dní

Benefity

  • možnost čerpání prostředků z FKSP
  • služební volno s poskytnutím služebního příjmu, studijní volno s nárokem na služební příjem
  • síť resortních zdravotnických, sportovních a rekreačních zařízení
  • příspěvky na stravování, cestovné
  • široká škála Benefit programu pro Policii ČR (Multisport karta, penzijní pojištění, atd.)
  • možnost ubytování

Požadujeme

  • bakalářské nebo magisterské vzdělání
  • Pokročilou znalost práce na PC
  • Dobré komunikační a organizační schopnosti
  • splnění testů fyzické zdatnosti, zdravotních i psychologických
  • ochotu k dalšímu sebevzdělávání, spolehlivost, samostatnost
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • Znalost správy serverových systémů a administrace síťových prvků
  • Znalost SQL a některého skriptovacího jazyka.
  • Znalost správy databází a aplikací
  • Znalost správy virtualizací, zálohování či IT bezpečnosti

 
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu kamil.jelínek@pcr.cz, nebo milan.kurfirt@pcr.cz.  

