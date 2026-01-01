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Vrchní komisař – koordinátor rozpočtu a investic ICT

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií – služební poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 6 – Dejvice, Bubenečská 20
  • služební poměr příslušníka Policie ČR na dobu určitou 3 let
  • přijímací řízení – psychologické vyšetření, prověrka tělesné zdatnosti, vstupní zdravotní prohlídka
  • zkušební doba 6 měsíců
  • po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • zajišťování správy a čerpání rozpočtových prostředků na financování investičních akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií ze státního rozpočtu
  • zajišťování správy a čerpání rozpočtových prostředků na financování investičních akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci projektů spolufinancovaných EU podle pravidel příslušných operačních programů a finančních mechanismů
  • zpracovávání podkladů k návrhu státního rozpočtu a rozpisu rozpočtových položek po linii informačních a komunikačních technologií
  • podílení se na tvorbě a zpracování zadání veřejných zakázek na pořízení majetku v rámci systému programového financování v oblasti informačních a komunikačních technologií
  • vykonávání funkce předběžné, průběžné a následné řídící kontroly

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
  • státní občanství ČR
  • trestní i občanská bezúhonnost
  • dobré komunikační schopnosti
  • schopnost pracovat v týmu i samostatně řešit úkoly
  • nadšení a chuť se učit novým věcem
  • pečlivost, důslednost, zodpovědnost
  • odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změnám situace

Platové podmínky a další benefity

  • 8. tarifní třída (bakalářský studijní program)
  • rozpětí 40.320-58.440 Kč podle započitatelné praxe
  • zvláštní příplatek  5.000 Kč
  • po zkušební době náborový příspěvek 110.000 Kč;
  • po absolvování základní odborné přípravy stabilizační příplatek 4.000 Kč
  • osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • 6 týdnů dovolené
  • možnost účastnit se dalších kurzů a školení
  • možnost ubytování na ubytovně MV
  • příspěvek FKSP (penzijní pojištění, půjčky na bydlení, dotované stravování apod.);

Výhodou:

  • orientace v oblasti informačních a komunikačních technologií
  • základní znalost principů projektového řízení

Další informace:

  • možnost nástupu dle dohody

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz předmětem „vrchní komisař  – koordinátor rozpočtu a investic ICT“.

Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové, tel. 974 804 00

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