Vrchní komisař – koordinátor rozpočtu a investic ICT
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 6 – Dejvice, Bubenečská 20
- služební poměr příslušníka Policie ČR na dobu určitou 3 let
- přijímací řízení – psychologické vyšetření, prověrka tělesné zdatnosti, vstupní zdravotní prohlídka
- zkušební doba 6 měsíců
- po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťování správy a čerpání rozpočtových prostředků na financování investičních akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií ze státního rozpočtu
- zajišťování správy a čerpání rozpočtových prostředků na financování investičních akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci projektů spolufinancovaných EU podle pravidel příslušných operačních programů a finančních mechanismů
- zpracovávání podkladů k návrhu státního rozpočtu a rozpisu rozpočtových položek po linii informačních a komunikačních technologií
- podílení se na tvorbě a zpracování zadání veřejných zakázek na pořízení majetku v rámci systému programového financování v oblasti informačních a komunikačních technologií
- vykonávání funkce předběžné, průběžné a následné řídící kontroly
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- státní občanství ČR
- trestní i občanská bezúhonnost
- dobré komunikační schopnosti
- schopnost pracovat v týmu i samostatně řešit úkoly
- nadšení a chuť se učit novým věcem
- pečlivost, důslednost, zodpovědnost
- odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změnám situace
Platové podmínky a další benefity
- 8. tarifní třída (bakalářský studijní program)
- rozpětí 40.320-58.440 Kč podle započitatelné praxe
- zvláštní příplatek 5.000 Kč
- po zkušební době náborový příspěvek 110.000 Kč;
- po absolvování základní odborné přípravy stabilizační příplatek 4.000 Kč
- osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- 6 týdnů dovolené
- možnost účastnit se dalších kurzů a školení
- možnost ubytování na ubytovně MV
- příspěvek FKSP (penzijní pojištění, půjčky na bydlení, dotované stravování apod.);
Výhodou:
- orientace v oblasti informačních a komunikačních technologií
- základní znalost principů projektového řízení
Další informace:
- možnost nástupu dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz předmětem „vrchní komisař – koordinátor rozpočtu a investic ICT“.
Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové, tel. 974 804 00