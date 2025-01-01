Policie České republiky  

Vrchní komisař – bezpečnostní správce

Policejní prezidium ČR, ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, oddělení interoperability a informačních systémů – služební poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Münzbergerových 2811/8, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.

Náplň práce

  • bezpečnostní správa a provoz utajovaných informačních systémů ředitelství (HW a SW),
  • organizace a realizace školení lokálních bezpečnostních správců a uživatelů,
  • vedení příslušné dokumentace bezpečnostního správce informačního systému,
  • technická a správcovská podpora uživatelů (správa uživatelských účtů a přístupových práv),
  • reprezentace Policie ČR a ŘMPS na jednáních na vnitrostátní a mezinárodní úrovni,
  • účast na projektech v oblasti rozvoje informačních technologií včetně přímé spolupráce s dodavateli,
  • spolupráce s útvary a organizačními články Policie České republiky a policejními složkami jiných zemí, případně dalšími rezortními i mimorezortními orgány a organizacemi státní správy České republiky.

Platové podmínky a další benefity

  • 8. tarifní třída, služební hodnost – vrchní komisař,
  • jednosměnný režim služby, 37,5 hodin/týdně,
  • služební pohotovost po zapracování (příplatek, služební vozidlo po čas dosahů),
  • zvláštní příplatek 5.000,- Kč,
  • stabilizační příplatek 4000-7000,- Kč (po dokončení základní odborné přípravy),
  • osobní příplatek a odměny dle dosahovaných výsledků.

Požadujeme

  • min. ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
  • velmi dobrou znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni B1 evropského srovnávacího rámce,
  • pečlivost, samostatnost, důslednost, časovou flexibilitu, schopnost týmové práce,
  • odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, komunikativnost, odolnost vůči stresu, schopnost samostatného řešení úkolů,
  • velmi dobrá znalost oblasti informačních a komunikačních technologií, praxe na úseku bezpečnosti informačních a komunikačních systému v rámci PČR výhodou,
  • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
  • zdravotní, osobní a fyzickou způsobilost (dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sboru)
  • oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupeň utajení „Důvěrné“,
  • trestní a občanskou bezúhonnost, státní občanství ČR.

Výhodou

  • zajímavou a obsahově rozmanitou práci se zahraničním prvkem v příjemném pracovním prostředí a kolektivu,
  • příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji,
  • pružnou pracovní dobu,
  • služební benefity (30 dnů dovolené, možnost ubytovny, příspěvek na stravování
    a penzijní připojištění),
  • možnost jazykových a odborných vzdělávacích kurzů.


Nástup možný dle dohody.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v případě zájmu zasílejte na emailovou adresu michal.vojtus@pcr.cz, tel.: 725 798 811.

Související dokumenty

