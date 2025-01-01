Vrchní komisař – bezpečnostní správce
Policejní prezidium ČR, ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, oddělení interoperability a informačních systémů – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Münzbergerových 2811/8, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.
Náplň práce
- bezpečnostní správa a provoz utajovaných informačních systémů ředitelství (HW a SW),
- organizace a realizace školení lokálních bezpečnostních správců a uživatelů,
- vedení příslušné dokumentace bezpečnostního správce informačního systému,
- technická a správcovská podpora uživatelů (správa uživatelských účtů a přístupových práv),
- reprezentace Policie ČR a ŘMPS na jednáních na vnitrostátní a mezinárodní úrovni,
- účast na projektech v oblasti rozvoje informačních technologií včetně přímé spolupráce s dodavateli,
- spolupráce s útvary a organizačními články Policie České republiky a policejními složkami jiných zemí, případně dalšími rezortními i mimorezortními orgány a organizacemi státní správy České republiky.
Platové podmínky a další benefity
- 8. tarifní třída, služební hodnost – vrchní komisař,
- jednosměnný režim služby, 37,5 hodin/týdně,
- služební pohotovost po zapracování (příplatek, služební vozidlo po čas dosahů),
- zvláštní příplatek 5.000,- Kč,
- stabilizační příplatek 4000-7000,- Kč (po dokončení základní odborné přípravy),
- osobní příplatek a odměny dle dosahovaných výsledků.
Požadujeme
- min. ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
- velmi dobrou znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni B1 evropského srovnávacího rámce,
- pečlivost, samostatnost, důslednost, časovou flexibilitu, schopnost týmové práce,
- odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, komunikativnost, odolnost vůči stresu, schopnost samostatného řešení úkolů,
- velmi dobrá znalost oblasti informačních a komunikačních technologií, praxe na úseku bezpečnosti informačních a komunikačních systému v rámci PČR výhodou,
- řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
- zdravotní, osobní a fyzickou způsobilost (dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sboru)
- oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupeň utajení „Důvěrné“,
- trestní a občanskou bezúhonnost, státní občanství ČR.
Výhodou
- zajímavou a obsahově rozmanitou práci se zahraničním prvkem v příjemném pracovním prostředí a kolektivu,
- příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji,
- pružnou pracovní dobu,
- služební benefity (30 dnů dovolené, možnost ubytovny, příspěvek na stravování
a penzijní připojištění),
- možnost jazykových a odborných vzdělávacích kurzů.
Nástup možný dle dohody.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v případě zájmu zasílejte na emailovou adresu michal.vojtus@pcr.cz, tel.: 725 798 811.