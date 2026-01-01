Vrchní inspektor – L1 support
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií - služební poměr
Obecně
- hledáme 2 kolegy na pozici L1 Support, kteří budou klíčovou součástí dohledového pracoviště. Role je ideální pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí pracovat v IT provozu a mít přímý vliv na kvalitu řešení incidentů.
- místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
- služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- přebírat a zakládat incidenty v dohledovém systému
- správně kategorizovat a směrovat tikety na příslušné L2 pracovníky
- kontrolovat průběh řešení a dohlížet na dodržování SLA
- urgovat L2 týmy v případě prodlení nebo nečinnosti
- komunikovat s interními týmy a zajišťovat plynulý tok informací
- vést jednoduchou dokumentaci a aktualizovat stav tiketů
Platové podmínky a další benefity
- ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
6. tarifní třída 34.900-50.250 Kč podle započitatelné praxe,
zvláštní příplatek 5.000 Kč
stabilizační příplatek dle délky služebního poměru
- 6 týdnů dovolené
- možnost ubytování na ubytovně MV
- příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
- možnost podílet se na zajímavých projektech
- stabilní práci v moderním dohledovém centru
- možnost růstu směrem k L2, provoznímu řízení nebo bezpečnosti
- podporu zkušených kolegů a zaškolení
- přátelský tým a smysluplnou práci, která drží IT provoz v chodu
Požadujeme
- středoškolské vzdělání s maturitou (technický směr výhodou)
- státní občanství ČR
- trestní i občanskou bezúhonnost
- základní orientaci v IT prostředí a provozních procesech
- schopnost pracovat systematicky, pečlivě a důsledně
- komunikační dovednosti a schopnost jednat s L2 týmy
- znalost anglického jazyka (porozumění psanému textu, mírně pokročilý)
- ochotu učit se a pracovat v dynamickém prostředí
Další informace
- možnost nástupu: dle dohody
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.
Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.