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Vrchní inspektor – L1 support

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií  - služební poměr 

Obecně

  • hledáme 2 kolegy na pozici L1 Support, kteří budou klíčovou součástí dohledového pracoviště. Role je ideální pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí pracovat v IT provozu a mít přímý vliv na kvalitu řešení incidentů.
  • místo služebního působiště: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
  • služební poměr na dobu určitou 3 roky, 6 měsíců zkušební doba, po služební zkoušce služební poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • přebírat a zakládat incidenty v dohledovém systému
  • správně kategorizovat a směrovat tikety na příslušné L2 pracovníky
  • kontrolovat průběh řešení a dohlížet na dodržování SLA
  • urgovat L2 týmy v případě prodlení nebo nečinnosti
  • komunikovat s interními týmy a zajišťovat plynulý tok informací
  • vést jednoduchou dokumentaci a aktualizovat stav tiketů

Platové podmínky a další benefity

  • ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 407/2025 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

           6. tarifní třída          34.900-50.250 Kč podle započitatelné praxe,
           zvláštní příplatek       5.000 Kč
           stabilizační příplatek dle délky služebního poměru

  • 6 týdnů dovolené
  • možnost ubytování na ubytovně MV
  • příspěvky z FKSP (penzijní připojištění, dotované stravování, dětské tábory, apod.)
  • možnost podílet se na zajímavých projektech
  • stabilní práci v moderním dohledovém centru
  • možnost růstu směrem k L2, provoznímu řízení nebo bezpečnosti
  • podporu zkušených kolegů a zaškolení
  • přátelský tým a smysluplnou práci, která drží IT provoz v chodu

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání s maturitou (technický směr výhodou)
  • státní občanství ČR
  • trestní i občanskou bezúhonnost
  • základní orientaci v IT prostředí a provozních procesech
  • schopnost pracovat systematicky, pečlivě a důsledně
  • komunikační dovednosti a schopnost jednat s L2 týmy
  • znalost anglického jazyka (porozumění psanému textu, mírně pokročilý)
  • ochotu učit se a pracovat v dynamickém prostředí

Další informace

  • možnost nástupu: dle dohody


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu ivana.nachtigalova@pcr.cz s předmětem „rada-právník“.

Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové tel. číslo: 974 804 003

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudou do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

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