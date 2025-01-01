Policie České republiky  

Vrchní inspektor – IT support

Policejní prezidium ČR, ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, oddělení interoperability a informačních systémů – služební poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Münzbergerových 2811/8, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.

Náplň práce

  • zajišťování komplexní správy a provozů informačních technologií a komunikačních sítí,
  • správa výpočetní techniky v doménovém prostředí,
  • uživatelská podpor,
  • poskytování konzultační a poradenské činnosti včetně školení a metodické podpory,
  • aktivní participace při testování klíčových materiálů,
  • samostatné vedení a správa svěřených projektů, spolupráce na projektech v rámci ŘMPS a dalších útvarů napříč PČR.

Platové podmínky a další benefity

  • jednosměnný režim služby, 37,5 hodin/týdně,
  • 6. tarifní třída, služební hodnost – vrchní inspektor,
  • služební pohotovost po zapracování (příplatek, služební vozidlo po čas dosahů),
  • zvláštní příplatek 5 000 Kč,
  • stabilizační příplatek 4000-7000,- Kč (po dokončení základní odborné přípravy),
  • osobní příplatek a odměny podle dosahovaných výsledků.

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání s maturitou,
  • dobrá znalost a orientace v oblasti informačních a komunikačních technologií,
  • praxe na úseku bezpečnosti informačních a komunikačních systémů v rámci PČR výhodou (nikoli podmínkou),
  • komunikativní znalost anglického jazyka,
  • pečlivost, samostatnost, důslednost, časovou flexibilitu, schopnost týmové práce,
  • odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, komunikativnost, odolnost vůči stresu, schopnost samostatného řešení úkolů,
  • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
  • zdravotní, osobní a fyzickou způsobilost (dle zákona č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů),
  • trestní a občanskou bezúhonnost, státní občanství ČR.

Výhodou

  • zajímavou a kreativní dlouhodobou spolupráci v perspektivním pracovním týmu,
  • příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji, odborná školení v rámci IT problematiky,
  • interní jazykové kurzy,
  • pružnou pracovní dobu,
  • služební benefity (30 dnů dovolené, možnost ubytovny, příspěvek na stravování, rekreaci a penzijní připojištění).


Nástup možný dle dohody.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v případě zájmu zasílejte na emailovou adresu michal.vojtus@pcr.cz, tel.: 725 798 811.

