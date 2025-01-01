Vrchní inspektor – IT support
Policejní prezidium ČR, ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, oddělení interoperability a informačních systémů – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Münzbergerových 2811/8, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.
Náplň práce
- zajišťování komplexní správy a provozů informačních technologií a komunikačních sítí,
- správa výpočetní techniky v doménovém prostředí,
- uživatelská podpor,
- poskytování konzultační a poradenské činnosti včetně školení a metodické podpory,
- aktivní participace při testování klíčových materiálů,
- samostatné vedení a správa svěřených projektů, spolupráce na projektech v rámci ŘMPS a dalších útvarů napříč PČR.
Platové podmínky a další benefity
- jednosměnný režim služby, 37,5 hodin/týdně,
- 6. tarifní třída, služební hodnost – vrchní inspektor,
- služební pohotovost po zapracování (příplatek, služební vozidlo po čas dosahů),
- zvláštní příplatek 5 000 Kč,
- stabilizační příplatek 4000-7000,- Kč (po dokončení základní odborné přípravy),
- osobní příplatek a odměny podle dosahovaných výsledků.
Požadujeme
- středoškolské vzdělání s maturitou,
- dobrá znalost a orientace v oblasti informačních a komunikačních technologií,
- praxe na úseku bezpečnosti informačních a komunikačních systémů v rámci PČR výhodou (nikoli podmínkou),
- komunikativní znalost anglického jazyka,
- pečlivost, samostatnost, důslednost, časovou flexibilitu, schopnost týmové práce,
- odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, komunikativnost, odolnost vůči stresu, schopnost samostatného řešení úkolů,
- řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
- zdravotní, osobní a fyzickou způsobilost (dle zákona č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů),
- trestní a občanskou bezúhonnost, státní občanství ČR.
Výhodou
- zajímavou a kreativní dlouhodobou spolupráci v perspektivním pracovním týmu,
- příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji, odborná školení v rámci IT problematiky,
- interní jazykové kurzy,
- pružnou pracovní dobu,
- služební benefity (30 dnů dovolené, možnost ubytovny, příspěvek na stravování, rekreaci a penzijní připojištění).
Nástup možný dle dohody.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v případě zájmu zasílejte na emailovou adresu michal.vojtus@pcr.cz, tel.: 725 798 811.