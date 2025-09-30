Vrchní inspektor
KŘP Středočeského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení informačních systémů – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha
- služební poměr na dobu určitou 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou po vykonání služební zkoušky, 6 měsíců zkušební doba
- splnění zákonných předpokladů k přijetí do služebního poměru příslušníka PČR dle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Náplň práce
- Detekce a analýza HW závad VT, odstranění HW závad drobného charakteru
- Detekce, analýza a odstranění SW závad VT
- Instalace a konfigurace OS Windows na PC v doménovém prostředí
- Správa PC v doménovém prostředí
- Instalace a konfigurace SW třetích stran
- Instalace a konfigurace firemního (zaměstnaneckého) SW
- Instalace a konfigurace tiskáren, scannerů, a dalších periferií VT
- Uživatelská podpora, vzdálená podpora
- Spolupráce s administrátory serverů na odstranění závad v prostředí klient – server
Platové podmínky a další benefity
- tarifní třída 6 – vrchní inspektor, 33 230,- Kč – 47 850,- Kč (mzda dle započítané praxe)
- zvláštní příplatek 5 000,- Kč
- stabilizační příplatek 2 000,- Kč
- možnost dotované stravy
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace atd.)
- řádná dovolená 30 dní
Požadujeme
- VŠ nebo SŠ vzdělání
- Administrativní a spisové dovednosti základního charakteru
- Schopnost pružně reagovat na vzniklou situaci, schopnost učit se novým věcem
- Řidičský průkaz skupiny B
- strukturovaný životopis a motivační dopis
- před nástupem doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- před nástupem výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců
- čistý trestní rejstřík
Výhodou
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost
- schopnost individuální práce i práce v týmu
- organizační schopnosti
Další informace
- pevná pracovní doba: pondělí – pátek, 7:00 – 15:00 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 30.09.2025
- možnost nástupu: 01.12.2025 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mailovou adresu: jaroslav.junek@pcr.cz
Případné další doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií, tel. číslo 974 862 480.