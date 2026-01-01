Vraždy 2014 – 2025
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí níže specifikovaných agregovaných statistických údajů, které Policie ČR dlouhodobě eviduje ve svém statistickém výkaznictví.
Nežádám o vytváření nové informace, pouze o sumarizaci již existujících dat.
Požadovaný rozsah a struktura údajů
Za každý kalendářní rok 2014–2025 (u roku 2025 prosím o nejnovější dostupná průběžná data k datu vyřízení žádosti):
- Počet spáchaných trestných činů vraždy – celkem.
- Počet dokonaných vražd – celkem.
- Počet obětí vražd – rozděleno podle pohlaví oběti (žena/muž).
- Počet obětí vražd spáchaných intimním partnerem – celkem a z toho ženy.
- Počet obětí vražd spáchaných osobou v rodinném/domácím vztahu – celkem a z toho ženy.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla datový soubor „Vraždy 2014 - 2025“, jenž obsahuje data, která jsou statisticky vedena a kterými povinný subjekt disponuje. K přiloženému souboru je nutno uvést že statistika kriminality (dále jen „SK“) eviduje tzv. objekt napadení, přičemž data k objektům napadení jsou k dispozici až od roku 2019. Policie ČR statisticky eviduje objekt napadení, který (víceméně) koresponduje se znakem trestného činu a zachycuje i některé objektivní stránky. Podle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů je obětí každá fyzická osoba, které byla trestnou činností způsobena újma. Policie České republiky statisticky nikdy neevidovala a neeviduje oběti trestné činnosti. Objekt napadení nelze zaměňovat s obětí trestného činu. Je-li objektem napadení osoba, je (zpravidla) vždy i obětí, ale každá oběť trestného činu nemusí být objektem napadení. Ve smyslu daného zákona se pak oběťmi rozumí všechny osoby, které trestnou činností utrpěly nějakou újmu. Dále objektem napadení je ten konkrétní objekt, proti kterému směřuje protiprávní útok (např. auto, dům, osoba, atd.). Do statistiky lze vložit pouze jeden z těchto objektů napadení. Výjimka: jsou-li objektem napadení osoby, lze od března 2018 vložit více osob. Je-li objektem napadení veřejný zájem, nejsou vkládány žádné další podrobnosti (např. u dopravních nehod). Objekt napadení je určen použitou takticko-statistickou klasifikací (dále jen „TSK“).
Policie České republiky neeviduje paragrafy samostatně, ale SK sleduje druhy trestné činnosti podle TSK, nikoliv podle paragrafů. Jedná se o rozlišení podle kriminalistických hledisek, která jsou zpravidla stálá, neměnná, sledovatelná kontinuálně (např. vloupání do bytu). TSK je nezávislá na kvalifikaci dle trestního zákoníku - paragrafu (paragrafy se mění, ale TSK zůstává). Umožňuje též přesnější rozlišení, než je rozlišení podle paragrafu (např. trestný čin krádež podle příslušného paragrafu tr. zákoníku je ve SK rozlišen na 28 TSK). Všechny sestavy jsou počítány vzhledem k TSK, paragrafy nejsou brány v úvahu, pokud tak není v sestavě výslovně uvedeno. Jeden skutek může spáchat více pachatelů, v jednom skutku může být více objektů napadení. Nejsou počítány osoby, ale jsou počítány počty skutků, kde alespoň jeden z více možných objektů napadení má předmětné vlastnosti.
Vztah je evidován u objektu napadení, ale je možno zaevidovat pouze jeden vztah. Spáchá-li skutek více pachatelů, není známa vazba, ke kterému konkrétnímu pachateli je oběť v předmětném vztahu.
Pro výpočty byly brány v úvahu tyto intimní vztahy: manželka - platný do 2020, družka, žena ve společné domácnosti - platný do 2020, manžel - platný do 2020, druh, muž ve společné domácnosti - platný do 2020, registrovaný partner, partnerka, manžel v rozvodovém řízení - platný do 2020, manželka v rozvodovém řízení - platný do 2020, pokračující (interpersonální) násilí mezi bývalými partnery, manžely - platný od 2018, manželka/manžel - platný od 2021, družka/druh - platný od 2021, manželka/manžel v rozvodovém řízení - platný od 2021, žena/muž ve společné domácnosti - platný od 2021.
Pro výpočty byly dále brány v úvahu tyto rodinné vztahy: vlastní dítě, dítě v pěstounské péči, dítě, kde jeden z rodičů je druh/družka, přítel, dítě v blízkém příbuzenském vztahu (vnuk, vnučka apod.), dítě ve vzdáleném poměru (synovec, neteř apod.), dospělá osoba v ostatním příbuzenském vztahu než uvedené, matka - platný do 2020, otec - platný do 2020, bratr - platný do 2020, sestra - platný do 2020, dítě manžela - platný od 2018 - platný do 2020, dítě manželky - platný od 2018 - platný do 2020, přítomnost příbuzných osob - platný od 2018, matka/otec - platný od 2021, sestra/bratr - platný od 2021, dítě manželky/manžela - platný od 2021.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 29. 1. 2026