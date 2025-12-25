Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Vražda Vratimov
Kriminalisté dnes obvinili muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy
Včera, na Štědrý den, v dopoledních hodinách operační důstojník na tísňovou linku 158 přijali hovor od muže, který sdělil, že měl usmrtit svého známého, a poté zavěsil telefon. Jen do několika málo minut od oznámení policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava přijeli do Vratimova u Ostravy, kde v jednom z domu za užití donucovacích prostředků zadrželi muže. Při prohlídce domu policisté nalezli v jednom z pokojů osobu bez známek života. Bylo jasné, že se jedná o násilnou smrt.
Případ si do své gesce převzali kriminalisté, kteří se ve spolupráci s ostravskými kolegy začali zabývat okolnostmi případu, co tomu vše předcházelo, a v neposlední řadě shromažďovali informace, aby rozklíčovali samotnou událost. Na místo byli vysláni také specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kteří zajistili stopy, které následně budou vyhodnocovat. Výsledky soudní pitvy ukázaly, že muž zemřel násilnou smrtí.
Krajští kriminalisté i dnes na případu intenzivně pracují, provádí stále procesní úkony včetně výslechu podezřelého muže. Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 56letého muže, kterého obvinil z trestného činu vražda. Samotným prověřováním bylo zjištěno, že obviněný muž svou oběť znal, nejednalo se však o rodinného příslušníka. Motivem měly být osobní vztahy. Již byl podán podnět k návrhu na vzetí do vazby, o čem v dalších hodinách rozhone soud.
por. Bc. Eva Michalíková
25.12.2025