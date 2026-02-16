Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Vražda v Žamberku
Valentýnské napadení na ubytovně skončilo vraždou.
Od sobotních podvečerních hodin pracovali policisté na objasnění násilné smrti 53letého muže na jedné z ubytoven v Žamberku. Na místě jsme zadrželi 36letého podezřelého, který je již nyní obviněn z trestného činu vraždy. Ke svému jednání se doznal.
Kriminalisté obviněnému kladou za vinu, že poškozeného napadl opakovanými údery do hlavy a těla a dále mu způsobil bodnořezná poranění, v jejichž důsledku poškozený zemřel. Údajným motivem jednání měly být dlouhodobé osobní spory s poškozeným.
Jak jsme uvedli výše, 36letý muž je nyní obviněný z trestného činu vraždy, za což mu hrozí 10 až 18 let odnětí svobody a nelze vyloučit, že právní kvalifikace bude ještě zpřísněna. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
Po domluvě s dozorovým státním zástupcem a vzhledem k počáteční fázi vyšetřování nebudeme k případu v tuto chvíli poskytovat žádné další informace.
16. únor 2026
mjr. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje