Vražda v kukuřičném poli u Lázní Bělohrad (2017)
Dne 14. srpna 2017, krátce po poledni, učinil náhodný kolemjdoucí při procházce u Lázní Bělohrad děsivý objev. V kukuřičném poli nalezl lidské tělo ve značném stádiu rozkladu. Ihned přivolaná policie místo zajistila a dorazili kriminalisté z Jičína i Hradce Králové. Již od prvních chvil bylo zřejmé, že nejde o běžný případ.
Stav těla prakticky vylučoval okamžité zjištění totožnosti i přesné příčiny smrti. Do vyšetřování proto byli zapojeni soudní lékaři, znalci z oboru genetiky i specialisté na kriminalistickou daktyloskopii. První znalecké posudky potvrdily, že muž zemřel násilnou smrtí.
Následoval náročný proces zjišťování identity oběti. Genetické testy a porovnání v databázích nakonec umožnily oběť identifikovat a kriminalisté tak mohli začít skládat mozaiku jeho posledních dnů. Záhy se objevily první svědecké výpovědi, které nasměrovaly vyšetřování k podezřelému muži.
Prověřování stop přivedlo kriminalisty k manželskému páru ze Semilska – Petře a Jaroslavu J.. Oba byli 5. září 2017 zadrženi. Policisté u nich nalezli nejen vražednou zbraň, ale i celý arzenál dalších, nelegálně držených zbraní. Při výslechu se manželé spontánně doznali k činu. Jejich výpovědi byly podloženy důkazy – biologické stopy a materiální nálezy z domovní i vozidlové prohlídky plně odpovídaly jejich přiznání.
O den později, 6. září 2017, proběhla rekonstrukce vraždy přímo na místě činu. Oba obvinění popsali průběh útoku a názorně ukázali jednotlivé kroky. Zároveň vyšlo najevo, že Jaroslav Janák nebyl policii neznámý – měl bohatou trestní minulost včetně násilných deliktů. Kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na vzetí obou manželů do vazby, což soud akceptoval.
Vyšetřování ukázalo, že manželé Janákovi nalákali svou oběť, sběratele známek a mincí z Prahy, přes internet. Na fingované obchodní schůzce ho Petra J. střelila zezadu do hlavy legálně drženou pistolí a Jaroslav J. tělo ukryl v kukuřičném poli. Poté oběť okradli o 34 tisíc korun. Motivem byla snaha získat prostředky na splacení dluhů, neboť manželé provozovali ztrátovou hernu a jejich závazky přesahovaly 750 tisíc korun.
Další prověřování přineslo děsivý obraz jejich plánů – kromě spáchané vraždy se dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace a připravovali ještě další dvě loupežné vraždy sběratelů. Na některých přípravách se podílel i jejich známý Martin H., zapletený do pojistného podvodu s fingovanou smrtí.
V říjnu 2018 Krajský soud v Hradci Králové uznal Petru a Jaroslava J. vinnými z vraždy, pokusu o další vraždy i z příprav dalších násilných činů. Oba byli odsouzeni k doživotnímu trestu odnětí svobody. Jejich komplic Martin H. dostal osm let vězení.
Manželé se odvolali. Vrchní soud v Praze v březnu 2019 tresty zmírnil: Petra J. byla odsouzena k 30 letům a Jaroslav J. k 28 letům odnětí svobody. Rozsudek se stal pravomocným.
Případ tím ale neskončil. Petra J. ve výkonu trestu otěhotněla. Okolnosti početí zůstaly nejasné – média spekulovala o selhání vězeňské ostrahy či o předání spermatu zvenčí. Podle tehdy platné legislativy musel soud výkon trestu u těhotné ženy a následně i matky malého dítěte přerušit. Petra J. tak byla propuštěna, což vyvolalo rozsáhlou společenskou kritiku a diskuzi o právních mezerách.
Reakcí na tuto kauzu byla legislativní změna z roku 2020, která omezila možnost přerušení výkonu trestu u těhotných žen odsouzených za zvlášť závažné zločiny, včetně vraždy.
Vražda v kukuřičném poli u Lázní Bělohrad v roce 2017 představuje jeden z nejvýznamnějších a nejotřesnějších případů, s nimiž se kriminalisté Královéhradeckého kraje potýkali. Díky jejich precizní práci a úzké spolupráci s odborníky byl případ rychle objasněn a pachatelé byli postaveni před soud. Současně však tato kauza ukázala i na nedostatky v právní úpravě, které vedly k její následné změně. Zůstává tak nejen mementem brutálního zločinu v nenápadném koutě Podkrkonoší, ale i příkladem toho, jak trestní kauza může ovlivnit celospolečenskou debatu a právní systém České republiky.