Vražda u Zbečníka (1935)
Kriminální kauzy meziválečného Československa často ukazují víc než jen samotný zločin. V jejich spisu se střetává sociální realita doby, tehdejší vyšetřovací praxe četnictva, forenzní medicína v podobě ohledání a pitevních protokolů, a nakonec i právní kultura porotních soudů. Případ Antonína Hejny, odehrávající se v létě 1935 v prostoru Zbečníka, Horního Kostelce, Rtyně a Hronova, patří k těm, které jsou díky dochované spisové dokumentaci mimořádně plastické.
Zemské četnické velitelství v Praze
Oddělení Náchod
Čj. zatč. 30/35
Hejna Antonín ze Zbečníka - loupežná vražda
Zpráva o zatčení
Antonín Hejna jest dne 5. ledna 1909 v Hronově, Náchod rozený, příslušný četnické stanice a farní úřad v Červeném Kostelci, syn Josefa a Rozalie rozené Knihové, příslušný do Červeného Kostelce s. o. Náchod, bytem ve Zbečníku čp. 389 s. o. Náchod, svobodný, náhodilý dělník bez zaměstnání, nevoják, české národnosti, bez vyznání, neživí nikoho, 4 krát soudně trestán z toho 3 krát pro přestupky krádeže a jednou pro lehké ublížení na těle.
Zatčen četnickou stanicí v Hronově z vlastního popudu, dne 7. července 1935 o 10 hod.
Případ vyšetřoval vrchní strážmistr Václav Brandejs, štábní strážmistr Jan Půček a strážmistr Ladislav Nádobný, příslušníci pátrací stanice v Hradci Králové a sice štábní strážmistr Václav Malý jako vedoucí, štábní strážmistr Bedřich Pomezný a strážmistr Josef Půček za vedení velitele četnického oddělení v Náchodě kpt. Vaji.
Svědci: Viz skutkovou podstatu.
B. Skutková podstata:
I.
Svůj čin provedl po zralém uvážení, náležité rozvaze a věděl co činí. Svůj čin spáchal ze zištnosti, ještě zavražděnému oloupil o částku 50 Kč, které mu odejmul po zavraždění z náprsní kapsy kabátu.
K činu byl částečně sveden pohlavní úchylostí zavražděného.
Případ byl oznámen štábnímu strážmistru Janu Půčkovi, který byl na služební obchůzce v obci Zbečníku. Dne 1. července 1935 sdělil mu obchodník František Kavalek ze Zbečníka o 16 hod. 30 min., že nalezl v kosteleckých kopcích mrtvolu neznámého muže. Štábní strážmistr Jan Půček odebral se ihned na místo kde byla mrtvola nalezena a vyrozuměl zároveň velitele stanice v Hronově vrchního strážmistra Václava Brandejse, který se ihned dostavil na místo nálezu mrtvoly a zjistili společně toto:
30 kroků od okresní silnice Hronov – Červený Kostelec na katastru obce Zbečník, s. o. Náchod jest les pana Burdycha z Červeného Kostelce a na pokraji lesa asi 15 kroků leží mrtvola muže asi 50letého, menší postavy /163 cm/ střední výživy. Muž ležel na znak obličejem vzhůru, pravou ruku měl nataženou od těla a levou ruku položenou přes žaludek. Obličej měl do poloviny přikryt čepicí, která byla obrácena přední stranou do zadu. Mrtvola byla v takové poloze, že činila dojem spícího muže.
Mrtvola muže byla oblečena v starší zelený kabát, tmavošedou vestu a tmavé proužkové kalhoty. Košili měla zefírovou bílou s fialovými širšími proužky. Kalhoty měla upevněné řemenem, spodky bílé, tmavošedivé ponožky a obuta v černé starší šněrovací botky. Kabát byl zapnut na prvním hořejším knoflíku, kdežto ostatní dva knoflíky byly rozepnuty. Po rozepnutí kabátu bylo viděti rozepjaté kalhoty.
Po odkrytí čepice byl nos mrtvoly nápadně nahnut na pravou stranu a kolem nosu bylo viděti stopy po zaschlé krvi.
Na krku měla krevní podlitiny asi 12 cm dlouhé a pod ní paralelně níže asi 3 cm opět krevní podlitinu stejné délky.
Popsaná strangulace jest více na pravé straně krku, jinak nebyly na mrtvole shledány žádné známky násilí.
Při příchodu vrchního strážmistra Václava Brandejse a strážmistra Jana Půčka na místo nálezu mrtvoly bylo zde mnoho nahodilých diváků a jako nálezce mrtvoly přihlásil se Josef Hofman z Červeného Kostelce čp. 53, s. o. Náchod.
Místo nálezu mrtvoly bylo přítomnými četníky ihned uzavřeno a zjišťovaly se stopy trestného činu. V levé kapse kabátu měla mrtvola kapesník a v levé kapse kalhot peněženku, která byla otevřena a v ní bylo 20 haléřů. Mimo peněženku měla mrtvola v kapse 70 haléřů drobných peněz.
Kolem místa mrtvoly byla zem pošlapána přítomnými diváky, takže nebylo možno zjistiti nějaké stopy, které by nasvědčovaly na nějaký předchozí zápas.
Uvedené okolnosti byly zjištěny ihned na místo činu přivolanou soudní komisí okresního soudu v Náchodě. Před tím se dostavil na místo činu k ohledání mrtvoly přivolaný lékař MUDr. Karel Král, který se omezil pouze na zevní ohledání mrtvoly a zjištění nastalé smrti, a konstatoval, že jde smrt násilnou.
Po vyfotografování mrtvoly pátrací stanicí v Hradci Králové byla mrtvola odvezena do márnice v Hronově.
Bezprostřední příčina smrti bylo udušení, následkem zabránění přístupu vzduchu mechanickým stažením přední části hrdla.
Vražda byla spáchána řemenem, který Antonín Hejna otočil zavražděnému kolem krku, volný konec řemene provlékl přesku, řemen namotal na levou ruku, načež smyčku utáhl a pravou rukou tlačil hlavu napadenému k zemi.
Totožnost mrtvoly byla určitě zjištěna. Jde o Leopolda Kalinu nar. dne 1. 12. 1886 v Červeném Kostelci, tam též příslušného a bydlícího pod čp. 176, svobodného dělníka.
Zavražděný Leopold Kalina byl naposledy viděn Josefem Mročkem, nádeníkem u stavitele Břetislava Veselého v Hronově po třetí hodině (Mroček přesný čas neví).
V čase spáchané vraždy byla ranní rosa, jinak bylo počasí suché.
II.
Josef Hofman dělník z Červeného Kostelce čp. 53, který mrtvolu v lese nalezl udává:
Emilie Koláčná, dělnice z Horního Kostelce čp. 186, s. o. Náchod udává:
Vrchní četnický strážmistr Václav Malý z Červeného Kostelce domníval se, že mu tu jde o dělníka Leopolda Kalinu z Červeného Kostelce, proto byl zavolán na místo činu jeho bratr Jindřich Kalina bydlící v Červeném Kostelci čp. 176, který když shlédl mrtvolu se vší určitostí a aniž by se rozmýšlel prohlásil, že mrtvý muž jest jeho bratr. Také přítomná manželka Jindřicha Kaliny jménem Josefa Kalinová z Červeného Kostelce čp. 176 poznala se vší určitostí v mrtvém muži svého švagra Leopolda Kalinu.
Jindřich Kalina svědecky vypovídá:
„Můj bratr Leopold Kalina bydlel se mnou ve společné domácnosti. Domek který obýváme jest majetkem mrtvého. Mimo toho vlastnil mrtvý asi 4 korce polí. Za stravování nám platil dle výdělku, ale většinou kolem 80 Kč týdně. Dne 30. 6. 1935 večer byl jsem mimo domov a nevím, kdy bratr obydlí opustil. O příčině jeho smrti nemohu ničeho bližšího udati a nevím zda měl u sebe peníze. Bratr byl tichý muž, střízlivý a nevím, že by měl nějaké nepřátele. V poslední době jsem se dověděl, že bratr byl pohlavně úchylný, totiž vyhledával rád společnost mladých hochů.“
Josefa Kalinová udala:
„Můj švagr Leopold Kalina odešel z domova pravděpodobně dne 30. června 1935 po 21 hodině, to se domnívám proto, že jsme odešli všichni v této době spát a také Leopold Kalina odešel na půdu, kde pravidelně spí. S půdy asi se vzdálil bez našeho vědomí, neboť byl viděn již ve 22 hod. ve Rtyni před hostincem Františky Prouzové.“
Kalina nebyl marnotratný, byl šetrný a při nynějším skromném výdělku neměl úspor. Dne 28. června 1935 obdržel od svého zaměstnavatele Theodora Keyzlara v Červeném Kostelci částku Kč 288.10. Z toho zaplatil mé matce Amálii Zákoutské z Červeného Kostelce čp. 176 Kč 180.– na stravu. Amálie Zákoutská vede u nás domácnost. Ze zbytku zaplatil jakýsi dluh a mohlo mu zbýti asi Kč 56.– přesná částka nebyla zatím zjištěna.“
Švagr Leopold Kalina zajímal se dne 30. června 1935 o pouť ve Rtyni a ptal se mne několikrát půjdu-li na pouť. Nevím, že by byl do Rtyně s někým šel. Asi že odešel z domova sám. Vím, že můj švagr Kalina byl pohlavně úchylný. Vyhýbal se ženám a vyhledával nenápadně styky s mladíky, stížnosti nebo udání proti němu nebylo. O příčině jeho smrti není mi nic bližšího známo.
Ludvík Nykliček horník ze Rtyně čp. 519 s. o. Úpice svědecky vypovídá:
Josef Killert dělník ze Rtyně čp. 513 s. o. Úpice udává:
„Šel jsem dne 1. července 1935 před 2 hodinou dvorem hostince Františky Prouzové. Nevím určitě, ale myslím, že před hostincem se procházel Leopold Kalina, kterého osobně znám. Mimo toho stálo před hostincem auto a jeden muž, který šel s dívkou oslovil šoféra jménem Miler. O příčině smrti Leopolda Kaliny není mně nic bližšího známo.“
Adolf Miler z Hronova čp. 132 s. o. Náchod udává svědecky:
„Dne 30. června 1935 objednal si mne jistý Martinec do Rtyně. Přijel jsem tam kolem půl noci. Asi o 1 hodině stál jsem před hostincem u Mikšů a tam mne žádal nějaký mladík, abych ho svezl do Hronova. Odmítl jsem jeho žádost s poukazem, že jsem objednán. Na to jsem odjel do Úpice a při návratu byla zábava v hostinci u Mikšů ukončena a proto jsem zajel před hostinec u Prouzů. Za několik minut dostavil se do hostince, kde jsem seděl, nějaký mladík, který mne žádal již před hostincem u Mikšů, abych ho svezl do Hronova. V hostinci u Prouzů svoji žádost opakoval. I tam jsem ho odmítl s poukazem, že jsem objednán.
Když jsem jel dne 1. července 1935 ke 3 hodině směrem k Hronovu, spatřil jsem státi na vyvýšeném břehu u silnice mladíka, který mne ve Rtyni dvakrát žádal, abych ho svezl do Hronova. Místo kde mladík stál, o němž Miler ve své svědecké výpovědi mluví, jest vzdáleno od místa činu 80 metrů.“
František Tyrol syn rolníka z Horního Kostelce čp. 159 s. o. Náchod uvádí svědecky:
Josef Mroček dělník z Hronova čp. 163 zaměstnán u stavitele Břetislava Veselého v Hronově vypovídá svědecky:
„V neděli dne 30. června 1935 jel jsem z Hronova v 9 hodin do Mal. Svatoňovic. Byl jsem na návštěvě u své milenky Anny Meisnerové v obci Petrovičkách u Mal. Svatoňovic. Po obědě šli jsme já, Anna Meisnerová, František Okulár a Marie Okulárová do Rtyně na pouť. Seděli jsme v zahradě hostince u Mikšů až do večera, načež jsme odešli společně do Petrovič přes Malé Svatoňovice. Já jsem se sám vrátil do Rtyně a šel jsem do hostince u Mikšů, kde jsem zůstal až do konce poutní zábavy. Po skončení zábavy, začínalo již svítati, přesný čas nevím, vyšel jsem před hostinec a viděl jsem tam státi auto. Auto patřilo autodopravci Adolfu Milerovi z Hronova. Žádal jsem Milera, aby mne svezl do Hronova, řekl jsem mu, že mu přidám na benzin. On však odpověděl, že jest objednán k jízdě do Trutnova a proto mne nemůže svézti do Hronova.
Mezi tímto rozhovorem přišel ke mně mladík, jehož jsem neznal. Nyní vím, že se jmenuje Antonín Hejna. Týž se mne tázal kam jdu. Řekl jsem mu, že půjdu do Hronova, na což on řekl, že půjdeme spolu a s tím jsem souhlasil. Šli jsme od hostince u Mikšů a přišli jsme k hostinci u Prouzů. Vešli jsme sálem do hostince. V hostinci zastihl jsem seděti autodopravce Milera. Přisedl jsem si k jeho stolu, koupil jsem si za 1 Kč teplého (buřta) a u stolu jsem jej snědl. Hejna šel do kuchyně hostince. Co tam dělal nevím. Žádal jsem opět Milera, aby mne svezl do Hronova, on s tím však nesouhlasil a pravil, že jest objednán. V hostinci u Prouzů zdržel jsem se asi hodinu. Když jsem vyšel před hostinec, spatřil jsem Hejnu a týž se mne tázal zda jdu již domů, k čemuž jsem mu přisvědčil. Hejna se ke mně připojil a před hostincem jsme zpozorovali Kalinu. Kalina šel za námi a volal: „Mládenci já půjdu s vámi.“ Hejna řekl: „Když chcete tak pojďte.“ Hejna se ptal Kaliny kam jde a Kalina řekl, že půjde s námi kousek cesty, později řekl, že nás vyprovodí až do Kostelce. Když jsme přišli do Horního Kostelce, řekl Hejna Kalinovi, aby šel zpět. Na to mu on odpověděl, že se do rána vyspí a sedl si na příkop u silnice. Za malou chvíli vstal a řekl, že s námi půjde ještě kousek cesty. Šli jsme po silnici směrem k Hronovu. Kalina se ke mně přiblížil a poplácával mne po zadní části těla. Upozornil jsem na to Hejnu a řekl jsem mu, že to bude asi buzerant. Uhnul jsem se na levou stranu silnice, Hejna a Kalina šli spolu po pravé straně silnice. Vyprávěli si o práci v továrně, Kalina pravil, že málo vydělá. Během cesty zašel Kalina s Hejnou do lesa a řekli, že se jdou vyčurat. Já jsem pokračoval v cestě a oni mne za nedlouho dohonili.“
„Šli jsme opět společně až na kopeček před Zbečníkem. Tam jsem si sedl u příkopu, zde si sedli také oni to jest Kalina a Hejna, na to se již nepamatuji. Kalina pravil k Hejnovi: „Pojď mi to udělat?“ Hejna se ptal co mu má udělat. On řekl, že má rád když mu to někdo udělá do pusy. Po tomto rozhovoru odešel Hejna s Kalinou do lesa a já jsem stál na břehu silničního příkopu asi 5 minut a volal jsem na Hejnu: „Oldo pojď“, on mi řekl: „Jdi já trefím sám.“ Popošel jsem kousek cesty, zavolal jsem ještě jednou a když nešel šel jsem sám domů. Nevím jak dlouho se Hejna s Kalinou v lese zdržel a jak ho zavraždil. Nebyl jsem s Hejnou na čin smluven a proč Kalinu zavraždil, to nevím.“
Mroček byl pro podezření ze spoluučasti na vraždě zatčen četnickou stanicí v Hronově dne 6. července 1935 pod čís. zatč. 29. Podezření proti němu jest odůvodněno tím, že byl viděn na břehu silničního příkopu v době, kdy Hejna byl s Kalinou v lese. Místo silničního příkopu jest vyvýšené, z něhož jest rozhled do kraje a též na místo činu. Okolnosti nasvědčují tomu, jakoby Mroček byl dával pozor, když Hejna svůj čin v lese provedl. Mroček musel věděti, že četnictvo v Hronově pátrá po pachateli vraždy, ježto byl v Hronově velký rozruch. Z vlastního popudu neučinil na četnické stanici žádného oznámení a byl zjištěn vrchním strážmistrem Václavem Brandejsem po namáhavém pátrání a výslechu mnoha osob. Čin byl spáchán s rozvahou a z pohnutek zištných.
III.
Antonín Hejna, dělník bez zaměstnání, bytem ve Zbečníku čp. 389 s. o. Náchod uvádí ku svému ospravedlnění:
„Dne 30. června 1935 odešel jsem asi o 14 hod. 30 min., přesný čas nevím, do Rtyně na pouť. Peníze na zábavu jsem si opatřil krádeží 100 Kč bankovky u svého švagra Aloise Konečného ve Zbečníku čp. 134. Do Rtyně šel jsem pěšky přes Horní Kostelec a přišel jsem tam asi v 18 hod. 30 min., přesný čas nevím. Chodil jsem nějakou dobu mezi zábavními podniky a pak jsem zašel do hostince u Mikšů, kde jsem se zúčastnil poutní zábavy. Vypil jsem asi 18 piv. Kolik piv vypil nemohlo býti zjištěno, ježto v hostinci u Mikšů obsluhovalo hosty více číšníků a byla tam taková velká návštěva, že nelze zjistiti, zda Hejna skutečně 18 piv vypil.
Na poutní zábavě u Mikšů byl jsem až do konce. Zábava skončila asi o 1 hod. 30 min. dne 1. července 1935. Před hostincem stálo auto Adolfa Milera z Hronova. Před autem stál mladík, kterého jsem neznal. Týž se ptal Milera, zda by ho neodvezl do Hronova. Tázel jsem se mladíka kam jde a on mi řekl, že jde do Hronova. Řekl jsem mu, že půjdem spolu. Odešli jsme přes vesnici a přišli jsme k hostinci u Prouzů. Miler nás autem předjel. Když jsme přišli k hostinci u Prouzů vešli jsme dovnitř sálem. Já jsem šel do kuchyně a mladík s kterým jsem společně šel, zůstal v hostinské místnosti. Já jsem si vypil v kuchyni kávu za kterou jsem zaplatil 1 Kč. Kávu mu podala Ludmila Prouzová. Když jsem kávu vypil vyšel jsem z hostince. Zastavil jsem se u auta, mladík s kterým jsem dříve šel vyšel též z hostince. Odešli jsme společně od hostince na silnici. Ohlédl jsem se a zpozoroval jsem, že za námi jde nějaký muž. Ptal jsem se ho kam jde. Řekl mi, že jde do Kostelce. Řekl jsem mu, že půjdu Lánama a bude brzy doma. On řekl, že půjde s námi. Šli jsme všichni tři silnicí směrem k Hornímu Kostelci. Muž poplácával mladíka, který šel se mnou po zadní části těla, šel ke mně a poplácával mne. Na rozcestí do Červeného Kostelce poslal jsem muže, který šel s námi domů. Týž řekl, že má dost času, že se do rána vyspí. Šel s námi další cestou k hostinci u Seidlů. Muž si sedl do příkopu, já a mladík který šel se mnou pokračovali jsme v cestě. Po několika krocích zůstali jsme státi, já jsem dělal malou stranu. Muž se zvedl a šel za námi. Šli jsme zase společně. Mladík který šel se mnou upozornil mne, že to bude asi nějaký buzerant. Muž mne vyprávěl, že má rád hochy, ptal jsem se ho zda má prachy. On mi řekl, že má jen Kč 6.–. Když jsme přišli asi 200 kroků před hostinec v Ráji v Horním Kostelci, dal mi muž Kč 6.– a šli jsme do lesa. Během cesty mne žádal, abych mu načural do pusy, proto jsem odbočil do lesa, dělal jsem tam malou stranu, muž si klekl proti mně z předu, objal mne za zadní část těla, já jsem ho odstrčil a šel jsem na cestu.“
„Muž šel za mnou z lesa na silnici a řekl, abych s ním ještě jednou šel do lesa. Řekl jsem mu, že nepůjdu. On mne chytil za ruku a táhl mne do lesa. Šel jsem tedy s ním asi 10 kroků do lesa. Muž si klekl přede mne a chtěl, abych mu to udělal do pusy. Odstrčil jsem ho a chtěl jsem odejíti. Muž mne chytil zezadu kolem těla a držel mne. V tom jsem se rozčílil, srazil jsem jej na zem, sedl jsem mu na prsa, vytáhl jsem z kalhot řemen, otočil jsem jej kolem jeho krku, volný konec řemene provlékl jsem přesku, řemen jsem si namotal na levou ruku a utahoval jsem jej. Pravou rukou jsem mu tlačil hlavu k zemi. Muž sebou chvíli škubal, pak přestal. Když se nehýbal, pustil jsem jej. Zda byl již mrtev nevím. Sáhl jsem mu do náprsní kapsy kabátu a vytáhl jsem z ní peněženku. V peněžence bylo 50 Kč. Peněženku jsem hodil vedle něho a peníze jsem si ponechal. Řemen jsem si opět zapnul do kalhot. Odešel jsem z lesa na silnici a šel jsem směrem do Zbečníka.“
„Mladík, který šel se mnou z Rtyně, zůstal státi na silnici. Volal na mne, abych šel, já jsem mu odpověděl, že půjdu sám. Když jsem vyšel z lesa, mladík tam již nebyl. Šel jsem domů do Zbečníka, přišel jsem tam asi o 4 hodině ranní. Peníze jsem utratil za jídlo a pití. Z krádeže 100 Kč u švagra jsem mu dne 2. července 1935 vrátil 50 Kč.“
Na dotaz, proč čin spáchal, Hejna uvádí:
„Byl jsem rozčilen, když mne muž chtěl nutit k pohlavnímu úkonu. Chtěl jsem se mu vytrhnouti. Nechtěl jsem ho zabíti, jen jsem jej chtěl potrestati. Když jsem ho škrtil, nepřemýšlel jsem, že jej usmrtím.“
Na další dotaz, proč mu vzal 50 Kč, uvádí:
„Vzal jsem mu peníze, protože jsem žádné neměl a chtěl jsem si něco koupiti.“
Hejna při výslechu působil klidně, vypovídal bez nátlaku a své doznání opakoval i při konfrontaci se svědky. Byl poučen o následcích svého doznání.
IV.
Ohledáním místa činu bylo zjištěno, že v lese ve vzdálenosti asi 10 kroků od silnice jsou stopy po zápase. Zem byla rozhrabána, nalezen byl otisk kolena a špiček bot. Na místě byl nalezen též knoflík, který dle tvrzení Hejny pochází z jeho vesty.
Na základě všech zjištěných skutečností, výpovědí svědků a doznání Antonína Hejny jest důvodné podezření, že jmenovaný spáchal dne 1. července 1935 loupežnou vraždu na osobě Leopolda Kaliny ze zištnosti.
Navrhuje se ponechání Antonína Hejny ve vazbě pro zločin loupežné vraždy dle § 134 tr. z.
V Hronově dne 7. července 1935.
(podpisy vyšetřujících četníků)
Plánek místa činu
Fotodokumentace
Ohledání, pitva a první forenzní interpretace
Spisová dokumentace obsahuje detailní popis stavu těla, oděvu a stop, který odpovídá standardu soudně-lékařských protokolů 30. let. Pro historika kriminalistiky je cenná právě ta kombinace: popis místa a polohy, popis oděvu, stop na krku a dalších znaků (posmrtné skvrny, ztuhlost, krevní projevy).
Z hlediska vyšetřování byla zásadní interpretace strangulačních stop a skutečnost, že na místě nebyl zajištěn jednoznačný strangulační předmět (řemen), což vyžadovalo vyhodnocení, zda mohl pachatel předmět odstranit či zda šlo o jiný způsob mechanismu škrcení. Přesto se vyšetřovací verze od počátku přiklání k násilnému činu.
Zvlášť důležité je, že protokol pracuje i s otázkou polohy těla a známek manipulace. Právě možnost posunu či změny polohy bývá u loupežných vražd významným indikátorem „postmortální aktivity“ pachatele – zejména prohledání oděvu.
Místní ohledání
ve Zbečníku s.o. Náchod.
Okresní soud v Náchodě.
Přítomni:
Soudce: o.s. Max Schmidt
Trestní věc proti: Neznámému pachateli, zjištění smrti Leopolda Kaliny z Červeného Kostelce.
Soudní komise a sice okresní soudce Max Schmidt a zapisovatel Jaromír Obst odebrala se na místo samé a zjistila následující:
30 kroků od okresní silnice Hronov – Červený Kostelec na katastru obce Zbečník s.o. Náchod jest les pana Burdycha z Červeného Kostelce a na pokraji lesa asi 15 kroků leží mrtvola muže asi 50letého, menší postavy /163 cm/ střední výživy. Muž leží naznač obličejem vzhůru, pravou ruku má nataženou od těla a levou ruku položenou přes žaludek. Obličej má do poloviny přikryt čepicí, která jest obrácena přední stranou do zadu. Mrtvola jest v takové poloze, že činí dojem spícího muže.
Mrtvola muže jest oblečena v starší zelený kabát, tmavošedou vestu a v tmavé proužkové kalhoty. Košili má zefírovou bílou s fialovými širšími proužkami. Kalhoty má upevněné řemenem, spodky bílé, tmavošedivé ponožky a obut v černé starší šněrovací botky.
Kabát jest zapnut na prvním hořejším knoflíku, kdežto ostatní dva knoflíky jsou rozepnuty. Po rozepnutí kabátu bylo viděti rozepjaté kalhoty.
Dle sdělení přítomných vyšetřujících četníků byla zjištěna totožnost mrtvoly a sice jde o Leopolda Kalinu z Červeného Kostelce.
Po odkrytí čepice jest nos mrtvoly nápadně nahnut na pravou stranu a kolem nosu jest viděti stopy po zaschlé krvi.
Na krku jest krevní podlitina asi 12 cm dlouhá a pod ní paralelně níže asi 3 cm jest opět krevní podlitina stejné délky.
Shora popsaná strangulace jest více na pravé straně krku.
Jinak na mrtvole neshledány žádné známky násilí.
V levé kapse kabátu měla mrtvola kapesník a v levé kapse kalhot peněženku, která byla otevřena a v ní 20 haléřů a mimo peněženku v kapse ještě 70 haléřů drobných peněz.
Kolem místa, kde mrtvola ležela, byla zem pošlapána, poněvadž než přišla soudní komise na místo samé bylo kolem mrtvoly velké množství lidí, tak-že nebylo možno zjistiti nějaké stopy, které by nasvědčovaly na nějaký předchozí zápas.
Po vyfotografování mrtvoly pátrací stanicí z Hradce Králové, byla mrtvola odvezena do márnice do Hronova, a soudní komise odebrala se o 21 hodině zpět do Náchoda.
Skončeno a podepsáno:
(podpisy)
Místní ohledání a slyšení znalců
Okresní soud v Náchodě
Přítomni:
Soudce: o. s. M. Schmidt
Soudní svědci:
Trestní věc proti: neznámému pachateli. Zjištění smrti Leopolda Kaliny z Červeného Kostelce.
Totožnost mrtvoly byla zjištěna přítomnými soudními svědky.
I. Ohledání zevní
Mrtvola muže asi 55letého oblečená starší špinavý žlutozelený kabát a šedou vestu, černé proužkové kalhoty v pase pasem uzavřeným upevněné. Kalhoty v předu jsou rozepjaty, ob cípy kalhot z pod pásu vytaženy, tak že košile i úd pohlavní volně na venek leží. Mrtvola leží naznak, hlava dozadu zvrácená, pravá ruka od těla natažená dlaní vzhůru, levá ruka spočívá ohnuta na břiše. Pravá dolní končetina leží mírně zevně vyvrácena, na nohou staré černé boty.
Vespod oblečena jest mrtvola bílou fialově proužkovanou košili a starší bílé spodní kalhoty, které v levé části poblíž rozkroku jsou roztrženy.
Kostry dosti silné výživy dosti dobré, obličej nesouměrný a sice tak, že špička nosu ohnuta jest do prava, levá nosní dírka zmáčknuta, rovněž tak ústa posunuta poněkud v pravo tím, že pravý koutel úst jest pootevřen, levý zmáčknut a zavřen.
Spojivky po obou stranách zakrvácené, rohovka zkalená, zorničky stejně široké. Na levé nosní dírce oděrka velikosti bobu zaschlá s příškvary krevními, z dutiny nosní zejména z dírky levé vytéká krvavá temná tekutina.
Krk pravidelný, na něm dvě souběžné rýhy ve vzdálenosti asi 2 cm od sebe probíhající, prvá nad druhou pod ohryzkou, žlutavě zaschlé asi 3 mm široké lemované hnědofialovým pruhem, který na levé straně ohryzku štítné se trojúhelníkově rozbíhá v podlitiny krevní velikosti asi bobu, špičkou trojúhelníku do předu směřující. Obě škrtící rýhy probíhají na obou stranách směrem dozadu a mírně vzhůru a končí v čáře obou bolců ušních. Tedy nejsou uzavřeny.
Hrudník klenutý, břicho v rovině hrudníku, v pravém podbřišku zelenavé skvrny, pohlavní úd i řiť bez výtoku. Ztuhlost posmrtná na horních končetinách málo, na dolních dosti vyznačena.
Skvrny mrtvolné temně fialové rozsáhlé splývající po celé zadní části těla, zejména v krajině hýždí a stehen. Na levé polovině krku v rozsahu k levému rameni množství temněfialových a hnědočervených drobných skvrn nesplývajících rovněž tak na kůži vnitřní strany pravé paže, kde mají tvar čtyř šikmo se shora zevně vnitřně dolů probíhajících pruhů.
Ohledání vnitřní
Měkké pokrývky lební silně krví prosáklé.
Centrální ganglia, most, mozeček, prodloužená mícha beze změn. Cevy spodinové jemné, temnou krví naplněné. Spodina lebeční neporušena.
B. Otevření dutiny hrudní
Podkožní vazivo téměř žádné, sval chabý prosáklý hnědočervený. Plíce kryjí téměř úplně srdečník, v něm asi 3 lžíce řídké krvavé tekutiny.
Plíce pravá: poplicnice lesklá jen místy růžová jinak fialově hnědá, tkáň plicní hnědočervená vzdušná silně prosáklá.
Plíce levá: má poplicnici poněkud růžovější jinak téhož nálezu.
Srdce: chabé, 12 x 12 x 7 1/2 cm, osrdec dosti tukem porostlý.
Sliznice jícnu bledá, v hrtanu růžová až fialová krví prosáklá krytá krvavým hlenem.
Žláza štítná malá, tkáň zrnitá. Páteř krční i v části hrudní, žebra i chrupavky krční neporušeny.
C. Otevření dutiny břišní
Kličky střevní vzduté, předstěra stažená, pobřišnice lesklá narůžovělá.
Slezina 15 x 10 x 3 cm, pouzdro hladké, tkáň tmavě fialová měkká, dřeň hojnost trámčina málo vyznačena.
Ledvina pravá 10 x 6 x 1 1/2 cm, pouzdro jemné téměř nezměnitelné, tkáň měkká, křehká, hnědočervená, kresba téměř neznatelná. Sliznice pánvičky bledá.
Játra 20 x 18 x 6 cm, pouzdro jemné místy odloupené.
V žaludku asi 1 lžíce žlutohnědé kalné tekutiny zhoustlé, sliznice šedorůžová, místy natrávená.
V tenkém střevě obsah týž, žlutohnědá zhoustlá tekutina.
V močovém měchýři 1/4 litru světle žluté moči, sliznice bledá, prostata beze změn. Pánev neporušena.
III. Posudek
1./ Bezprostřední příčina smrti udušení.
Skončeno a podepsáno.
Vyšetřování a doznání: co případu „zpečetilo“
U závažných případů meziválečné doby často rozhodovaly dvě věci:
- pitevní jistota mechanismu smrti,
- výpovědní stopa – doznání nebo přiznání klíčových okolností.
V Hejnově věci se v protokolech objevuje tvrzení, že ještě před vstupem do lesa uvažoval o tom, že Kalinovi „něco udělá“, protože se domníval, že má u sebe peníze. Tato věta má mimořádnou váhu: překlápí motiv z obrany do roviny úmyslu.
Z pohledu práva navíc nerozhoduje jen to, že pachatel poškozeného usmrtil, ale zda to bylo spojeno se záměrem zmocnit se cizí věci. A zde se objevuje další klíčový bod: prohledání kapes a nalezení papírové bankovky 50 Kč. V pozdějším řízení (a zejména v pokusu o obnovu) bude Hejna popírat, že by odcizil 50 Kč; nicméně původní výpovědní a důkazní linie pracuje s tím, že k odcizení došlo a že Hejna z těchto prostředků následně žil.
Výslech obviněného
Na četnické stanici v Hronově dne 7. 7. 1935
Trestní věc proti Ant. Hejnovi a spol.
Obviněný byl podle § 199 tr. ř. napomenut, aby na dané otázky určitě, zřetelně a podle pravdy odpovídal.
Výpověď:
Cítím se vinen.
Z neděle na pondělí, to jest z 30. června na 1. července, seděl jsem v hostinci ve Rtyni, kde se tančilo s Mročkem, který žádal šoféra Millera, zda by ho nesvezl do Hronova. Šel jsem s Mročkem ze Rtyně a stavili jsme se v hostinci u Prouzů. Mroček seděl s Millerem v lokále, já jsem si dal v kuchyni kávu.
Pak jsem šel s Mročkem po silnici. Stáli jsme před hospodou a nějaký člověk, kterého jsem neznal, byl to Kalina, počal se kolem nás motat a pak šel s námi. Říkal, že jde do Horního Kostelce. Říkal jsem mu, že bude brzy doma.
U Horního Kostelce u hospody Seidlovy si onen člověk sedl na mez. Když jsme šli tak nás oba, mne a Mročka, poplacoval po zádech a po zadnici. Mroček sám mi řekl, že to bude asi buzerant.
S Mročkem jsem šel dále, Kalina za námi opět přišel, říkali jsme mu, aby šel domů, on řekl, že má dost času a že půjde s námi. To bylo asi k ránu, když se rozednívalo.
Tam jsem šel na malou stranu na kraj lesa. On přišel za mnou, já se držel stromu, Kalina si klekl, chytil mne resp. objal za nohy. Já když viděl, co dělá, otočil jsem se a šel jsem na cestu a zase jsme šli všichni tři dále k Hronovu.
Přišli jsme pod kopec, před tím pod „Rájem“, dal mne Kalina 6 Kč, abych s ním šel do lesa. Tam jsem řekl k Mročkovi, aby mne počkal, že se ztratím do lesa. Kalina šel za mnou do lesa, tam mne chytil kolem pasu, upadli jsme, hlavu mi dal mezi nohy, jako by mne chtěl kousat. Kalhoty jsem měl zapjaté. Leželi jsme na sobě, já vespod a on navrchu. Pravou ruku mne držel svojí levou rukou a nohy mne svíral oběma rukama.
Když jsem to viděl, co dělá, tak jsem odepjal řemen, navlékl jsem mu ho na krk a utáhl. Přesku jsem nezapjal, řemen jsem měl otočen kolem ruky a utáhl jsem řemen Kalinovi na krku a tlačil jsem mu hlavu do země.
Mroček se mnou v lese nebyl. Já jsem neseděl na příkopě. Do lesa šel Kalina rovněž těsně za mnou. V lese mne objal Kalina asi ve vzdálenosti 20–25 kroků od příkopu.
Že jsem to mohl udělat, vysvětluji tím, že levou ruku jsem měl volnou, tu mi nesvíral, jen nohy, pásek jsem si sňal levou rukou a při tom jsem si pravou ruku uvolnil. Jak jsem dlouho držel pásek utažený a jak jsem ho dlouho tlačil k zemi, to nevím.
Pak jsem ho z něho shodil, chvíli jsem u něho seděl, dal jsem mu čepici na obličej a šel jsem domů.
Kalina mne přes zapjaté kalhoty, jako by chtěl kousat mne na přirození, tak dělal. Byl tak rozzuřený jako blázen.
Když jsem seděl, tak jsem se rozmýšlel, co jsem to udělal, ale Kalinu jsem neprohlížel.
Když jsem tak seděl, Kalina nějaké známky života nedával.
K otázce proč jste to udělal uvádí Hejna:
Když jsme šli cestou, Kalina říkal, že má rád mužské, že je rád, když mu někdo udělá malou stranu do huby a podobné řeči. Dříve jsem Kalinu neznal.
Poněvadž jste podezřelý ze zločinu vraždy, ponecháváte se ve vazbě vyšetřovací.
Po přečtení schváleno.
(Poznámka:)
Výslech obviněného
Krajský soud v Hradci Králové, odd. VIII., dne 12. 7. 1935
Přítomni:
Obviněný byl podle § 199 tr. ř. napomenut, aby na dané otázky určitě, zřetelně a podle pravdy odpovídal.
Výpověď:
Z vazby předveden obviněný Antonín Hejna a uvádí:
Cítím se vinen.
V neděli dopoledne 30. 6. 1935 zastavil jsem se u švagra Aloise Konečného ve Zbečníku a když tento z místnosti se vzdálil, bral jsem si cukr z kredence, abych si udělal s octem vodu a viděl jsem v hrnečku 100 Kč bankovku a vzal jsem si ji, když jsem si usmyslil, že bych mohl jít do Rtyně na pouť.
Než jsem šel do Zbečníku, vypil jsem u Seidlů v Horním Kostelci 3 piva. V Červeném Kostelci jsem vypil další pivo a šel jsem do Rtyně, kde jsem se nejdříve toulal u houpaček a pak jsem šel k Mikšovým, kde jsem žádného známého neměl, vypil jsem ve výčepu 1 pivo a šel jsem do sálu tancovat a zůstal tam do konce asi do 1/2 2 hod. ranní.
Tam jsem mluvil s Češstýnem Beranem, truhlářem ze Zbečníku, a vypil tam asi 16 piv a asi 2 koňaky.
Asi o 1/2 2 hod. šel jsem ven, venku stálo Millerovo auto a nějaký Slovák se ptal Millera, zda by ho svezl do Hronova. On odmítl s tím, že jede do Trutnova. Smluvil jsem se Slovákem, který se jmenoval Mroček, že půjdeme společně domů. Mroček bydlel totiž v Hronově.
Na cestě jsme se zastavili v hostinci u Prouzů, kde jsem si dal černou kávu za 1 Kč. Když jsem vyšel ven, stálo venku opět Millerovo auto a okolo obíhal onen chlap, co jsem mu to udělal.
Ptal se nás, zda je to naše auto a já mu řekl, že ne a Mroček mne vyzval, abychom šli domů, že Miller jede do Trutnova.
Šli jsme směrem k Hronovu, později nás dojel motocyklista, kterého jsem se ptal, zač by mne svezl a on řekl za 20 Kč, což jsem odmítl.
Onen muž se k nám přidal již, když jsme odcházeli od Prouzových, nic neříkal, až když jsem se ho ptal, kam jde, začal na mne hmatat a říkal, že je z Kostelce.
Blízko se uhýbala cesta ke Kostelci, já jej tam posílal, ale on říkal, že půjde s námi, že má dovolenou a dost času a že se ještě vyspí.
Šel tedy s námi, já jsem cestou zpíval, onen muž, jehož jsem ještě jménem neznal, přecházel od jednoho z nás ke druhému, ohmatával nás.
Já si toho nevšímal a též Mroček nic neříkal.
Opět na rozcestí jsem jej posílal domů, on si sedl a my šli dále. Odtud jsme šli na malou stranu a onen muž vstal a přidal se opět k nám. Tu mne Mroček upozornil, že onen muž bude asi buzerant.
Muž nám vypravoval, že má rád hochy, já se jej ptal, zda má peníze a on řekl, že má jen 6 Kč a dal mi je.
Pak na mne chtěl, abych mu načural do úst, řekl „nachči mi do tlamy“ a tvrdil, že to má rád, říkal také, že má rád dudák, že se rád zadudá.
To vše musel slyšet i Mroček, který šel s námi. My oba na to nic neříkali. Slyšel jsem již před tím o buzerantech, ale nevěděl jsem, že jsou tak zuřiví.
Pak jsem opět šel do lesa na malou stranu, ne v úmyslu, abych mu vyhověl, a onen muž šel se mnou a jak jsem dělal malou stranu, klekl si přede mne, objal mne kolem těla i se stromem a snažil se dostat mé přirození do úst. Já jsem mu vycukl a šel jsem na cestu, leč onen muž šel stále s námi.
Opět jsem jej posílal domů, on však řekl, že půjde s námi třeba až do Zbečníka, že to tam zná, že tam pracoval.
Pak jsme mluvili o tom, kde je zaměstnán, vypravoval, že vozí uhlí a vydělá nejvýše 100 Kč týdně.
Na kopci u Zbečníka jsem se jej ptal opět, zda má prachy a on řekl, že nemá víc než oněch 6 Kč, které mi dal a ať mu jdu za to „nachcat do tlamy“.
Ptal jsem se ho opět po penězích, abych něco ještě od něho dostal, kdyby měl.
Potom šel jsem s ním opět do lesa, zda náš hovor slyšel Mroček nevím, šel sice nedaleko nás, ale nemohu říci, zda to slyšel.
Když jsme šli do lesa, řekl jsem Mročkovi, aby na mne počkal a neřekl jsem, proč do lesa jdu.
Bylo to asi ve 3 hod. ráno a bylo již pěkně světlo a proto Mroček, který zůstal stát na kraji lesa na příkopě, mohl nás vidět, poněvadž jsme byli nedaleko a ve vysokém lese.
V lese mne Kalina ohmatával, já se jej ptal, proč se neožení, že by to měl lepší a on říkal, že ženské nenávidí, že má rád hochy.
Asi po 5 minutách volal na mne Mroček, abych již šel, já odpověděl, že hned jdu a myslím, že Mroček odešel, ježto jsem jej po té neviděl.
Hned, jak jsme vešli do lesa, viděl jsem, že onen muž má rozepjaté kalhoty, pohlavní úd stopořený. Sehnul se a objal mne kolem boků a tlačil hlavu obličejem na můj rozkrok, já jsem ucouvl a přitom upadl i s ním.
On však držel mne za nohy a ruku a tlačil stále hlavu na můj rozkrok.
Když jsme šli do lesa, myslel jsem, že z něj ještě nějaké prachy dostanu, ale úmysl jej obrát jsem neměl.
Jak na mne ležel a tlačil se na mne, sňal jsem pásek levou rukou a jak ležel na mně, přehodil jsem pásek přes jeho hlavu na krk a on na to řekl: „Ty mne chceš oběsit.“
Já na to nic neřekl, nadzvedl jsem se a uvolnil pravou ruku a provlékl jsem pásek přeskou a zatáhl kol jeho krku.
Na to shodil jsem mu hlavu ze svého klína a pravou rukou tlačil jeho hlavu k zemi a levou rukou utahoval pásek.
On sebou asi zkráte cuknul, ani se neozval a zůstal ležet.
Věděl jsem, že je po něm, když jsem zpod něho vylezl, oddělal jsem pásek a převrátil jsem ho na záda a dal jsem mu čepici na hlavu přes obličej a chvíli jsem u něho seděl a koukal na něho a rozmýšlel si, co jsem provedl.
Nevím, zda měl peníze, ježto říkal, že má jen 6 Kč a já mu na kapsu nesáhl a nic nevzal.
Střízlivý jsem nebyl, ale opilý jsem nebyl také, věděl jsem, co dělám.
Uškrtit jsem ho původně nechtěl, chtěl jsem ho jen postrašit, myslel jsem, že když oddělám pásek, že bude mít strach, pustí mne a odejde.
On však tak neučinil a já ze vzteku jsem mu to udělal.
Pro peníze jsem to neudělal.
Kdybych mu peníze vzal, doznal bych to, ale udělal jsem to skutečně ze vzteku, že jsem se ho nemohl zbavit.
Žádnou 50 Kč bankovku jsem mu z kapsy nevytáhl.
Pak jsem od něho odešel a toulal se po lese, v lese jsem i přespal a odpoledne 1. 7. šel jsem na Končiny, říkají tam též na Hájku a tam jsem si koupil mléko a chleba za 1.75 Kč.
Dopoledne ten den jsem byl v Hronově a koupil jsem si v B. Bosně limonádu za 50 h a memfisky za 3 Kč.
Z 1. 7. na 2. 7. jsem přenocoval v lese u Hronova.
2. 7. 1935 jsem byl u bratra nevlastního Josefa Čiháka na brance v Náchodě, tam jsem četl Večerník Českého Slova, ale o vraždě tam nic nebylo.
V hlavní trafice v Náchodě jsem nebyl a 50 Kč bankovku jsem neměnil, ježto jsem ani 50 Kč neměl, též u řezníka Lepše jsem nebyl.
Též v hostinci u Stříbrného potoka jsem nebyl a nekupoval si pivo.
Odtud má výpověď četnictvu byla nesprávná.
Byl jsem též v Náchodě u ringu Píslova, ale odpoledne, kdy se box neodbýval a proto jsem v ringu za vstupné 2 Kč nebyl. Znal jsem ring ten z Hronova.
Též v nádražní restauraci jsem nebyl a nekoupil si 3 piva a 10 memfis a neplatil 7.80 Kč.
Z 2. na 3. 7. 1935 jsem přenocoval u Karla Kříže v domě bratrově. Ve středu mne bratr dal 1 Kč a já si koupil zorky.
Když jsem si koupil zorky, šel jsem zpět k bratrovi, kterému jsem však nic neříkal, že jsem něco provedl, a odpoledne jsem šel k Hronovu.
Ve Velkém Dřevíči jsem si koupil v hostinci na Špici 5 piv a za 3 Kč Memfis, ale útratu jsem nezaplatil a utekl.
Z 3. 7. na 4. 7. ve čtvrtek jsem přespal v jeteli nad Zbečníkem.
Dne 4. 7. byl jsem v hostinci Na vyhlídce, kde jsem vypil 1/2 litr piva a platil 1.60 Kč.
V Červeném Kostelci jsem si koupil Večerník Českého Slova ze středy a koupil jsem si za 1.20 Kč Zorek. Salám jsem si nekupoval.
V pátek 5. 7. jsem se zdržoval v jeteli nad Zbečníkem a večer odcizil jsem v jednom stavení z okna stáje pokrývku a přespal opět v jeteli.
Dne 6. 7. jsem šel do Slavíkova, to jsem měl již pouze 3 Kč a za ty koupil jsem si 2 piva.
Před tím v Horní Radechové jsem si koupil cigarety za 2 Kč Zorek a 3 Memfis.
Měl jsem s sebou ještě chléb z Náchoda a 3 vajíčka, které jsem si uvařil u bratra za jeho nepřítomnosti.
Popírám tedy, že jsem zavražděnému odcizil 50 Kč, to jsem řekl četníkům proto, abych byl již z Hronova, ježto mne hrozili, že mne povezou opět na místo činu.
Ve čtvrtek, když jsem šel z Červeného Kostelce směrem ke Končinám, volal na mne Antonín Dušek ze Zbečníku a ptal se mne, kam jdu, že mne hledají četníci.
Když jsem odcházel v neděli z domova, když jsem byl odcizil švagrovi 100 Kč, měl jsem ještě svých 5 Kč a z toho jsem utratil na cestě na pouť ve Rtyni v Horním Kostelci v hostinci u Seidlů za 3 piva 4.80 Kč, za 10 Memfis 3 Kč, hudbě 1 Kč a za čokoládu, kterou jsem koupil nějakým klukům, 2 Kč.
V Červeném Kostelci jsem vypil 1 pivo za 1.60 Kč.
Ve Rtyni od 1/2 19 hod. do odchodu o 2 1/2 hod. ranní jsem vypil 17 piv, za které jsem platil asi 27.20 Kč.
Mimo to jsem tam utratil na vstupném na taneční zábavu 5 Kč, za salám a rohlíky za mne a náhodilého kamaráda Berana 8.80 Kč, za 4 koňaky pro mne a pro Berana 4 Kč.
Pak jsem platil nějaká piva jakési partě z Olešnice a také v lokále jsem někomu zaplatil 1 tuplák piva.
Já totiž jsem-li trochu v ráži a mám „šarži“, rozdal bych vše, co mám.
Na to bylo obviněnému prohlášeno
usnesení
proti němu dle návrhu státního zastupitelství v Hradci Králové zavádí přípravné vyšetřování pro zločin dle §§ 134, 135/2 tr. z. a že se na něho uvaluje řádná vyšetřovací vazba dle § 180/2 tr. ř.
Po poučení:
„Béru to na vědomí a nestěžuji si.“
Po přečtení schváleno.
Skončeno a podepsáno 17 hod., odpol., s tím, že obviněný byl zpět do vazby odveden.
Výslech obviněného
Okresní soud v Náchodě, dne 7. července 1935.
Přítomni:
Obviněný byl podle § 199 tr. ř. napomenut, aby na dané otázky určitě, zřetelně a podle pravdy odpovídal.
Otázky všeobecné:
Výpověď:
Hejnu znal jsem jen tak od vidění. Vídával jsem ho někdy v Údolí a pak asi někdy při zábavách, kdy a kde to bylo, už se nepamatuji. Pamatuji si ho proto, že býval při zábavách vždycky opilý.
V neděli dne 30/6 ráno kolem 9 hod. jel jsem do Svatoňovic, kamž jsem asi v poledne přijel vlakem, do Svatoňovic přišel jsem asi o 1 hod. a stavil jsem se tam u svého přítele Františka Okulára, horníka, a Anna Meisnerová, s níž mám známost, věděla, že tam jsem, tak tam též přišla. Naobědovali jsme se a asi tak kolem 2 hod. šel jsem já, Meisnerová, Okulár a Marie Okulárová do Rtyně na pouť.
Ve Rtyni jsme seděli v nějaké zahradě, kde blíže nevím, tam jsem vypil asi 2 piva, chodili jsme pak po pouti ve Rtyni a asi kolem 9 hod. jsme se vrátili do Svatoňovic. Ve Rtyni o pouti s nikým jiným jsem nemluvil a se nesešel.
Pobyl jsem ve Svatoňovicích asi do 11 hod. a pak jsem šel zpět do Rtyně. Meisnerové jsem řekl, že jdu domů. Do Hronova ze Svatoňovic musel jsem jít přes Rtyni, já jinou cestu pěšky neznám. Ve Rtyni stavil jsem se v hospodě, snad u Mikšů se to jmenuje. Tam jsem přišel kolem 11 hod. a opravuji tak své udání. Ze Svatoňovic nevím, kdy jsem vyšel, ale mohlo být tak 10 hod. Meisnerová mne vyprovázela kus, šli jsme pomalu, vyprovodila mne jen malý kousek až kam, to nevím.
Do hospody snad k Mikšovi přišel jsem kolem 11 hod. Sešel jsem se tam se šoférem Millerem, ten byl venku. Ve vnitř hostince jsem s nikým nemluvil.
Žádal jsem Millera venku, jestli by mne autem nesvezl domů. Řekl mi, že nemůže, že jede do Trutnova. Venku byl též Hejna, říkal, že se chce také svézt a že ho Miller nevzal a tak jsme se seznámili. Koupil jsem si pak ještě cigarety u Mikše, šel jsem směrem vzhůru k Hronovu a Hejna mne došel zrovna za hospodou. Bylo konec zábavy, hodinky jsem neměl, kolik to bylo hodin, to nevím. Po cestě jsme si mnoho nevypravovali.
Pak jsme přišli k druhé hospodě, je to asi tak 10 minut nebo 1/4 hodiny, v hospodě byl Miler. Řekl jsem, že se ho ještě zeptám, jestli by mne nesvezl a šli jsme proto oba do hospody. V této druhé hospodě seděl jsem já s Milerem v lokále, vedle nás seděli u druhého stolu nějací dva muži a Hejna byl v kuchyni. Bylo tam více lidí, kupoval jsem si tam vuřta, viděl jsem tam Hejnu, kdo to byli ti lidé, to nevím. Milerovi jsem říkal, že mu přidám 5 Kč na benzin, Miler to odmítl, říkal, že musí do Trutnova. Já pak na to řekl, že půjdu domů. Hejna to musel v kuchyni zaslechnout, zvedl se a na dvoře hospody se mne tázal, jestli již jdu domů, odvětil jsem, že ano a on řekl, že půjde taky.
Udělali jsme asi 2 nebo 3 kroky a chytil se nás nějaký strýček a řekl: „Páni, počkejte, já půjdu s Váma.“
Bylo tma, měsíc trochu svítil, rozednívalo se, jak daleko bylo kolem vidět, to určitě nemohu. Odkud onen strejček vyšel, jestli z hospody nebo odkud jinud a jak se stalo, že byl najednou na silnici, to nevím.
Onen strejček říkal, že půjde s námi. Šel s námi kus cesty, říkal, že si pohovoříme. Hejna mu říkal: „Jděte spát.“ On říkal, že půjde ještě kousek nahoru s námi, pak že teprve půjde spát.
Pojednou mne počal oplacávat na zadnici a já jsem se Oldy ptal, co to je. Hejny totiž jsem se ptal, jak se jmenuje a on mi řekl Olda, proto jsem ho jmenoval Olda. Olda mi řekl, že je to bousarant. Já jsem pak šel na druhou stranu silnice a šel jsem s nimi stále kousek od nich dále na druhé straně silnice.
Onen strejček vypravoval Oldovi, mnoho-li platí organisaci, říkal 3.60 Kč od továrny, že dostává málo, že tam vozí uhlí a tak si vypravovali o výdělečných poměrech. Za těch řečí přišli jsme do Horního Kostelce k hostinci Seidlově. Olda řekl onomu strejčkovi, aby šel spát a ten strejček si pak sedl po levé straně, když se přichází od Kostelce, a já s Oldou jsme šli dále.
Sotva jsme však udělali několik kroků, byl strejček zas za námi a šel zase s námi až do kosteleckých kopců, to jest do míst, kde se sleze z prvního kopce na rovinu. Tam jsme si sedli na příkop.
Hejna totiž i onen strejček říkali, že jsou ospalí a že je bolí nohy. Já jsem si sedl asi 2 kroky od nich. Byl jsem též ospalý. Slyšel jsem, že onen strejček řekl Hejnovi: „Tak si to uděláme.“ Hejna povídal: „Copak?“ Hejna řekl, že je rád, když mu to do pusy udělá druhý. Jiného nic nevím, co by oni mezi sebou vypravovali.
Co tam seděli, trvalo asi tak 5 minut. Co jiného mluvili, nevím.
Hejna s oním člověkem se zvedli a šli do lesa. Půda se povlovně zvedá do vrchu v těch místech, co oni šli. Když oni se zvedli, já jsem se též zvedl a šel jsem po silnici k Hronovu. Za malý kousek cesty asi tak po 30 krocích jsem si zase sedl, poněvadž mne bolely nohy a byl jsem ospalý. Když jsem seděl, tak jsem zavolal: „Oldo pojď.“ Olda na mne zavolal: „Jdi, však ty trefíš, já půjdu sám.“
To byli na kraji lesa. Na onom místě jsem seděl takovou čtvrt hodinky a čekal jsem, jestli Hejna půjde. Nešel. V tom šel nějaký pán od Zbečníka, jak jsem vstal a šel jsem pryč. Toho pána jsem nepoznal a šel jsem k Hronovu.
Šel jsem pryč proto, poněvadž jsem se bál, že bych usnul. Měl jsem jít ráno do práce. To pondělí jsme však nedělali. Ten pán byl prostřední velikosti, měl světlé šaty, na hlavě neměl pokrývku.
Čekal jsem na Oldu, když nešel, tak jsem si pomyslel, že na něj nebudu čekat a šel jsem a myslel jsem si, když mně to jednou řekl, bych šel, tak jsem šel.
Tak jsem došel do Zbečníka a tam jsem si u jednoho baráku sedl na lavičku, kde to je, to nevím. Tam jsem usnul. Vzbudil jsem se bylo asi 1/4 7 hod., viděl jsem, že lidé chodí do práce.
Kolik bylo hodin, když šel Olda se strejčkem do lesa, to nemohu říct, neměl jsem hodinky. Kolik bylo hodin, když jsem přišel do Zbečníka, také nemohu říci. Když jsem se vzbudil, tak jsem viděl, že chodí lidé do práce, jestli v onom baráku byli nějací lidé a kdy vstávali a jestli mne tam viděli, to nevím.
Pak jsem šel do Hronova, do svého bytu u Josefa Tučka, číslo nevím.
Pokračováno u okresního soudu v Náchodě dne 12. července 1935.
Z vazby předvedenému Josefu Mročkovi bylo sděleno, že za souhlasu státního zastupitelství v Hradci Králové propouští se na svobodu proti slibu dle § 191 tr. ř.
Po poučení:
„Slibuji zachovati se dle poučení a budu nyní dále bydleti v Hronově u p. Josefa Tučka, býv. nádr. zřízence. Číslo domu nevím, ale oznámím je soudu ihned, jakmile přijdu domů. Případnou změnu bydliště rovněž soudu ihned oznámím.“
Po nahl. podepsáno:
Skončeno a podepsáno s tím, že obviněný Mroček byl o 12.00 hod. na svobodu propuštěn.
Porotní soud v Hradci Králové: rozsudek z 24. března 1936
Krajský soud v Hradci Králové jako porotní soud uznal Antonína Hejnu vinným zločinem vraždy loupežné podle tehdejší právní kvalifikace (§ 134, § 135/2 tr. z.). Trest byl v první instanci stanoven na 15 let těžkého žaláře.
Porotní systém meziválečné justice kladl důraz na skutkové hodnocení porotou, přičemž motiv a vnitřní úmysl byly pro „loupežnou vraždu“ rozhodující. Jinými slovy: nestačilo prokázat násilnou smrt; bylo třeba přesvědčit porotu, že násilí směřovalo nejen k usmrcení, ale i k získání majetku.
Proč neuspěla obhajoba „obranným“ motivem
Hejna opakovaně naznačuje, že šlo o obranu proti obtěžování a že nechtěl zabít. Jenže proti tomu stojí několik okolností, které porotní soud v praxi hodnotil velmi tvrdě:
- škrcení řemenem je jednání, které vyžaduje určitou dobu trvání,
- poškozený přestal klást odpor, přesto násilí pokračovalo až do smrti,
- následovalo prohledání kapes,
- existuje výpověď o úvaze ohledně peněz již před vstupem do lesa.
V tomto souhrnu je „nutná obrana“ či „krajní nouze“ v očích soudu obtížně udržitelná.
Přepis rukopisného rozsudku
Krajský soud jako soud porotní v Hradci Králové
„Je obžalovaný Antonín Hejna vinen, že dne 1. 7. 1935 v lese u Zbečníka proti Leopoldovi Kalinovi vystoupil, aby ho usmrtil, jednal takovým způsobem, že z toho nastala smrt Leopolda Kaliny?“
— 12 hlasy ano,
na druhou otázku hlavní:
„Spáchal obžalovaný skutek, jejž mu klade obžaloba za vinu, úmyslně, a věděl, že se může stát, že z toho nastane smrt?“
— 12 hlasy ano,
a na třetí otázku [pravděpodobně o kvalifikaci činu]:
— 12 hlasy ano,
takto rozhodl:
Obžalovaný Antonín Hejna, nar. 5. I. 1909, dělník ve Zbečníku čp. 289, nyní ve vazbě krajského soudu v Hradci Králové,
je vinen,
Tím se dopustil zločinu vraždy dle §§ 134, 135 tr. z., a odsuzuje se proto dle § 136 a § 1 zákona z 3. 5. 1934 č. 91 Sb. z. a n., k trestu těžkého žaláře 15 let, zostřenému postem, a ztrátě občanských práv čestných.
Dle § 55a tr. z. započítává se mu do trestu vazba od 6. 7. 1935.
Dle § 3 č. 3 zákona č. 75/19 a novely č. 163/20 Sb. z. a n. ustanovení o nákladech a vedlejších trestech, ustanovuje se povinnost uhradit náklady řízení.
Důvody:
Jeho porotní odpovědi na první a druhou otázku hlavní spočívají na plném doznání obžalovaného, shodném s výpověďmi svědků.
Při výměře trestu shledal soud polehčující okolnosti v doznání obžalovaného a v jeho dosavadní bezúhonnosti,
Vzhledem k těmto závažným polehčujícím okolnostem bylo možno uložit trest mírnější, než zákon stanoví v § 134 tr. z., a použít proto zmírňovacího ustanovení § 55a tr. z.
Zabrání těžkého žaláře je odůvodněno
Výrok o náhradě nákladů trestního řízení je odůvodněn ustanovením § 389 tr. ř.
V Hradci Králové dne 24. března 1936
[podpisy předsedy senátu a soudců]
Nejvyšší soud: zpřísnění trestu (4. května 1936)
Rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně došlo ke zpřísnění trestu na 25 let těžkého žaláře. Už samotný fakt zvýšení trestu naznačuje, že odvolací instance shledala jednání mimořádně závažným a že kvalifikaci loupežné vraždy považovala za pevně prokázanou.
V meziválečné praxi byl těžký žalář sám o sobě velmi přísným trestem, a hranice 25 let patřila k nejtvrdším sankcím mimo trest smrti. U loupežných vražd nebylo zpřísnění trestu výjimkou, protože soudy braly kombinaci násilí a majetkového motivu jako jeden z nejnebezpečnějších typů kriminality.
Pokus o obnovu řízení: podzim 1936
V roce 1936 se objevuje další fáze, která dává případu zvláštní rozměr: žádost o obnovu trestního řízení. Její jádro stojí na tvrzení, že Hejna Kalinu ve skutečnosti nechtěl zabít, nýbrž „postrašit“, a že se bránil jeho útoku.
Hlavní oporou návrhu se stala svědkyně Božena Raková, která uvedla, že Hejna po činu neměl peníze, žádal cigarety, dostával od ní jídlo a že jí sdělil obrannou verzi skutku. Obhajoba dále navrhovala výslech svědka Ladislava Josefa, jenž měl potvrdit, že Hejna o loupežném úmyslu nemluvil.
Obnova trestního řízení není „druhé odvolání“. Je to mimořádný prostředek, který vyžaduje, aby se objevily skutečnosti nebo důkazy dříve neznámé, které by mohly samy o sobě vést k jinému rozhodnutí. V praxi to znamená: nestačí, že někdo potvrdí, co obžalovaný tvrdí; musí to mít takovou váhu, aby to mohlo zlomit původní důkazní stav.
Zamítnutí obnovy (17. listopadu 1936) a stížnost
Krajský soud v Hradci Králové žádost o obnovu zamítl. Ve své argumentaci se soustředil na dvě hlavní slabiny:
- svědectví Rakové – byť zajímavé – nepřináší takový důkazní průlom, aby zpochybnilo původní závěry o loupežném motivu; navíc je poznamenáno blízkostí/ vztahem k odsouzenému, což snižuje jeho věrohodnost,
- svědek Ladislav Josef nepřinesl potvrzení, které by mohlo věc reálně převrátit.
Hejna podal proti zamítnutí stížnost.
Tk VI 720/35
U S N E S E N Í
Krajský soud v Hradci Králové usnesl se dne 17. listopadu 1936 v neveřejném sezení po slyšení státního zástupce takto:
Žádost Antonína Hejny za obnovu trestního řízení skončeného rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové, jakožto soudu porotního ze dne 24. března 1936, č. j. Tk VI 720/35–45, jímž byl Antonín Hejne uznán vinným zločinem vraždy loupežné podle § 134, 135/2 tr. z. a odsouzen do těžkého žaláře na 15 let, přičemž rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 4. května 1936, č. j. Tk VI 720/35–35, Zm I 471/36–1 byl Antonínu Hejnovi trest zvýšen na 25 let těžkého žaláře, se zamítá.
Důvody:
Antonín Hejna byl uznán rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové, jako soudu porotního ze dne 24. března 1936 Tk VI 720/35–45 vinným zločinem vraždy loupežné podle § 134, 135/2 tr. z., jehož se dopustil tím, že dne 1. července 1935 v lese u Zbečníka proti Leopoldovi Kalinovi v úmyslu, aby ho usmrtil a také v úmyslu, aby násilnostmi proti jeho osobě převedl na sebe cizí movitou věc, jednal takovým způsobem, že z toho nastala smrt Leopolda Kaliny.
Obhájkyně Antonína Hejny JUDr. Vlasta Honzáková–Šklibová sdělila soudu podáním ze dne 2. 7. 1936, že Božena Raková se dostavila k ní do kanceláře a sdělila jí, že může jí dosvědčiti, že mluvila s odsouzeným Hejnou v pondělí večer po činu, že neměl u sebe žádné peníze, že mu peníze půjčila a dala mu jíst, že mu od té doby takřka až do jeho zatčení s výjimkou jednoho dne dávala jíst, že jí ve čtvrtek vyprávěl, jak ke smrti Kaliny došlo, že výslovně prohlásil, že neměl v úmyslu Kalinovi ublížiti, že byl jím napaden a ohrožen a že se jen bránil jeho divokým útokům. Dále, že může dosvědčiti, že se chtěl sám přihlásiti na četnické stanici a vylíčiti vše, jak se sběhlo.
O tomto podání byl vyslechnut Antonín Hejna a prohlásil, že žádá o podání žádosti za obnovu trestního řízení. Obhájkyni Antonína Hejny, advokátce JUDr. Vlastě Honzákové–Šklibové, jež má od Antonína Hejny plnou moc (čl. 126), bylo sděleno toto prohlášení Antonína Hejny a tato podala žádost za obnovu trestního řízení.
V ní uvedla totéž, co udala ve svém původním podání, a navrhuje dále výslech svědka Ladislava Josefa o té okolnosti, že Antonín Hejna se vůči němu vyjádřil, že Kalinu nechtěl zabít ani mu ublížiti a že se jen bránil jeho útokům.
Svědkyně Božena Raková potvrdila, že Antonín Hejna k ní v pondělí večer po činu přišel, že na ni chtěl cigarety a z toho soudí, že neměl peněz, že ona mu dala jíst a peníze na cigarety. Dále uvedla, že Hejna se jí přiznal, že Kalinu zabil, ale že nechtěl mu ublížiti, že ho Kalina obtěžoval, že se mu nemohl ubrániti a že ho chtěl jen postrašiti; dlužno podotknouti, že Antonína Hejna se hájil zejména u porotního líčení tím, že se bránil útokům ze strany Kaliny, přes to však porotci odpověděli kladně na otázku znějící na zločin vraždy loupežné. Svědek Ladislav Josef skutečnost, o níž byl veden obhájkyní Antonína Hejny, vůbec nepotvrdil.
Skutečnosti, které potvrdila svědkyně Božena Raková, nejsou podle názoru soudu ani samy o sobě, ani ve spojení s důkazy dříve vyhledanými způsobilými, aby odůvodnily osvobození Antonína Hejny nebo jeho odsouzení pro čin nějaký, jenž má posuzovati podle mírnějšího zákona trestního (§ 353 č. 2 tr. ř.).
Byl proto návrh na obnovu trestního řízení co bezdůvodný zamítnut.
Proti tomuto usnesení jest přípustná stížnost na vrchní soud v Praze, kterou by bylo podati do 8 dnů od doručení tohoto usnesení podepsaného soudu.
Krajský soud v Hradci Králové, odd. VI.,
Vrchní soud v Praze: definitivní konec (4. prosince 1936)
Vrchní soud v Praze stížnost zamítl a rozhodnutí o nepovolení obnovy potvrdil. V odůvodnění zdůraznil, že nové svědecké výpovědi nevyvracejí původní podstatné momenty případu:
- Hejnova dřívější výpověď o úmyslu souvisejícím s penězi,
- prohledání a odcizení bankovky,
- následné chování, které odpovídá životu „z cizích prostředků“,
- a celkový obraz skutku jako cíleného násilí, nikoliv krátké obranné epizody.
Tím je případ z hlediska tehdejší justice uzavřen. V právní rovině už nebyl prostor pro další přezkum, a Hejna zůstal pravomocně odsouzen k 25 letům těžkého žaláře.
Vrchní soud v Praze
Vrchní soud v Praze rozhodl v trestní věci proti Antonínu Hejnovi pro zločin vraždy loupežné dle § 134, 135 č. 2 tr. z. o stížnosti odsouzeného do usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. listopadu 1936 č. j. Tk VI 720/35–71, kterým zamítnuta byla jeho žádost za povolení obnovy tohoto řízení skončeného odsuzujícím rozsudkem téhož soudu jako soudu porotního ze dne 24. března 1936 č. j. Tk VI 720/35–45 a rozsudkem nejvyššího jako zrušovacího soudu v Brně ze dne 4. května 1936 č. j. Zm I 471/36–1, takto:
Stížnost se zamítá a usnesení to se potvrzuje z důvodů v něm uvedených, vývody stížnosti nevyvrácených.
Vrchní soud dodává, že nové svědectví Ladislava Josefa (č. l. 151) je negativní, neboť ten udal, že před ním Hejna neříkal ničeho o tom, zda chtěl Kalinu zabít nebo jestli se musel bránit Kalinovým útokům a že neví, zda měl Hejna při zatčení u sebe nějaké peníze.
Svědkyně Božena Raková sice potvrdila (č. l. 135 a 152), že v pondělí po vraždě Kalinově k ní Hejna večer přišel a že chtěl na ní cigarety a proto že mu dala 5 Kč a že z toho soudí, že neměl u sebe peněz (č. l. 135), že u ní zůstal tu noc do rána a rovněž ve středu a na to, že zase u ní přespal do rána a teprve kolem poledne že na výtky doznal, že Kalinu zabil, že ho obtěžoval a že už měl takový vztek, ale že zabít ho nechtěl, jen postrašit, že více jí Hejna neříkal a ona že se blíže nevyptávala, jak to provedl a co předcházelo (č. l. 153). Udala dále, že v noci zase k ní Hejna přišel a zůstal u ní až do svítání a pak že zase přišel v pátek večer a zůstal zase do rána, i ze soboty na neděli, že u ní byl do 1/2 3 do rána, že po celý týden u něho žádné peníze neviděla, že dávala mu najíst a při odcházení jednou salám a jednou vajíčka a chleba.
Avšak toto ojedinělé svědectví Boženy Rakové, jež dle doznání byla milenkou Hejnovou a ještě po vraždě s ním spávala, vzhledem k tomuto intimnímu vztahu odsouzenému pozbývá na svém významu a věrohodnosti a není ani dle úsudku stížnostního soudu průvodem tak způsobilým, aby samo dostačilo po rozumu § 353 č. 2 tr. ř. k povolení obnovy řízení, a to tím méně, ježto Hejna po zatčení doznal četnictvu (č. l. 30), že již při vcházení do lesa pojal myšlenku, že Kalinovi něco udělá a to proto, že si myslel, že má peníze a že i v lese škrtivým a úmyslem uškrtit Kalina pojal i úmysl obrátit ho o peníze a že když po utažení řemene Kalina již se nehýbal, obrátil mrtvolu na záda a prohmatával mu náprsní kapsu, kde našel papírovou 50 Kč, kterou si vzal a z těch peněz že ve dny na to si nakupoval.
Proto jest stížnost jako neopodstatněnou zamítnouti.
V Praze dne 4. prosince 1936.
JUDr. Karel Pražák
Všechny dokumenty jsou přepisy a kopie originálních dokumentů.
Plánek místa činu
01. Celkový pohled na místo činu
02. Celkový pohled na místo činu
03. Celkový pohled na usmrceného Leopolda Kalinu
04. Celkový pohled na usmrceného Leopolda Kalinu
05. Detailní pohled na usmrceného Leopolda Kalinu