Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vražda na ubytovně
Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let.
Jihočeští kriminalisté rozplétají případ vraždy, ke které došlo v pondělí 23. března okolo 22:00 hodiny. Na pokoji jedné ubytovny v Prachaticích se nepohodli dva muži. Jejich hádka pak skončila napadením jednoho z nich. Útočník, muž cizí státní příslušnosti (nar. 1972), při incidentu použil nůž, kterým poškozeného několikrát bodl. Oznamovatel na místo zavolal kromě policie také zdravotnickou záchrannou službu. Napadený však i přes poskytnutou první pomoc svým zraněním podlehl. Podezřelého na místě zadrželi strážníci městské policie. Následně byl podroben dechové zkoušce s pozitivním výsledkem přesahující hodnotu dvě promile. V úterý kriminalisté sdělili muži obvinění ze spáchání zločinu vraždy. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let. Kriminalisté zároveň podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného muže do vazby.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. března 2026