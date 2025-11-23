Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vražda na Mladoboleslavsku

Kriminalisté prověřují veškeré okolnosti napadení mezi dvěma muži. 

Krajští kriminalisté v neděli 23. listopadu 2025, v nočních hodinách, vyjížděli do jedné obce na Mladoboleslavsku, kde došlo k násilné trestné činnosti, jež vyústila v smrt.

Mezi dvěma muži, 54letým a 42letým, mělo nejprve dojít ke slovní rozepři, po níž pak došlo k fyzickému napadení, kdy starší muž bodl do oblasti hrudníku mladšího muže. 

Podezřelého jsme zadrželi a v současné době s ním probíhají procesní úkony. Zraněnému 42letému muži bohužel nebylo pomoci a na místě vážnému zranění podlehl. Kriminalisté u zemřelého nařídili soudní pitvu pro zjištění přesné příčiny smrti. 

Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, nicméně budou i nadále prověřovat veškeré okolnosti případu.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
23. listopadu 2025

