Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vrátili se na místo činu

CHOMUTOVSKO - Fotografování se svými výtvory se sprejerům vymstilo.

Klášterečtí policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci třem cizincům, kteří na několik dní zavítali ze sousedního státu do obce na Klášterecku, kde si zařídili ubytování, aby tam „přivítali“ nový rok. V rámci toho jim zřejmě minulý týden přišlo jako dobrý nápad uprostřed noci nasednout do auta, zajet do Klášterce nad Ohří a tam v ulici Nádražní posprejovat budovu patřící k nádražnímu domku. K jejich smůle je však toto místo v dosahu kamer městského kamerového systému, na nějž dohlíží městští strážníci. Ti si minulý čtvrtek po půlnoci na kamerách všimli sprejujících osob a na místo vyslali hlídku. Mezitím však osoby nasedly do auta a z místa odjely. Strážníci o události informovali také klášterecké policisty, kteří rovněž dorazili na místo a provedli tam ohledání včetně fotodokumentace posprejovaného objektu. Na něm byly dva nápisy o rozměrech cca 4 x 2 metry a 1,5 x 1,6 metru. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Práci policistům výrazně usnadnili sami „umělci“, kteří se následující den po poledni na místo vrátili, aby se se svými výtvory vyfotili. Opět však neunikli pozornosti kláštereckých strážníků, kteří si skupinky „turistů“ pózujících u posprejované budovy díky kamerovému systému znovu všimli a vyslali tam hlídku. Strážníci tentokrát dotyčné na místě zastihli, ztotožnili je a předali přivolaným policistům. Ti po vyhodnocení zajištěných kamerových záznamů a provedení dalších úkonů sdělili podezření dvěma mužům ve věku 36 a 27 let a jedné ženě ve věku 28 let.

Všichni podezřelí se policistům k svému jednání přiznali, přičemž muži na zmíněný objekt sprejovali, zatímco žena hlídala. Škodu vyčíslenou na více než 5 tisíc korun chtějí poškozené organizaci uhradit.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. ledna 2025

