Vozový park Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel poptával „informace o vozovém parku PČR a vzdělání řidičů“. Konkrétně žádal:

„a. Celkový počet služebních vozidel (dále jen „SV“) aktuálně provozovaných PČR
b. Počet SV s plně elektrickým pohonem
c. Počet SV s plně hybridním pohonem včetně plug-in hybridů
d. Počet SV s pohonem LPG a CNG
e. Průměrné stáří vozového parku PČR
f. Počet nabíjecích stanic ve vlastnictví Policie ČR
g. Zda Policie ČR realizuje specifická školení pro řidiče nebo technický personál   zaměřená na provoz, údržbu či zásady bezpečnosti u vozů s alternativním pohonem (elektrické, hybridní, CNG, LPG), Pokud ano, jaká je náplň těchto školení, jejich forma (prezenční/online/praktická výuka) a periodicita.“


Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad a. 12 541 vozidel.
Ad b. 172 vozidel.
Ad c. 2 vozidla.
Ad d. 2 vozidla.
Ad e. 7 let.
Ad f. 51 nabíjecích stanic.

Ad g. Policie České republiky aktuálně nerealizuje specifický vzdělávací program pro řidiče služebních vozidel zaměřený na provoz, údržbu či zásady bezpečnosti vozidel s alternativním pohonem. V rámci pravidelného každoročního zdokonalovacího školení řidičů všech služebních dopravních prostředků jsou příslušníci a občanští zaměstnanci Policie České republiky seznamováni mimo jiné také se základními informacemi ohledně provozu a údržby vozidel s alternativním pohonem.
     
PhDr. Jiří Vokuš, 25. září 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

