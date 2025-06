Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vozidlo ze zahraničí nedorazilo

ŠUMPERSKO - Muž si chtěl koupit auto, ale naletěl na podvodníka.

Smůlu měl 53letý muž ze Šumperska, který projevil zájem o vozidlo SsangYong, nabízené na inzertním portále za 220 tisíc korun. V polovině května 2025 kontaktoval inzerující ženu, která mu sdělila, že vozidlo je v Německu a zařídí převoz vozidla do České republiky. Společně se domluvili, že muž si vozidlo zapůjčí na pět dnů a poté se rozhodne, zdali jej koupí. Podmínkou zapůjčení bylo složení zálohy 4 400 EUR přepravní společnosti. S tím muž souhlasil a uvedenou částku poslal na požadovaný účet do zahraničí. Poté uhradil ještě pojištění přepravy vozidla, necelých 1 900 EUR. Měla to být vratná záloha za pojištění vozidla, která mu měla být vrácena při doručení auta. Zájemce se vozidla ale nedočkal a prodávající s ním přestala komunikovat. Důvěřivý muž přišel o necelých 160 tisíc korun. Pachateli hrozí za trestný čin podvod trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Libor Hejtman

19. června 2025

