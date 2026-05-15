Vozidlo na Rychnovsku skončilo v příkopě
Není divu, jeho řidič měl téměř 3 promile.
Foto PČR.jpgV sobotu 9. května krátce před půl třetí ráno vyslal operační důstojník hlídku rychnovských policistů do obce Lipovka na základě oznámení o vozidle v příkopě, ve kterém se měl nacházet i jeho řidič.
Po příjezdu na místo policisté zjistili, že vozidlo zn. Škoda Superb skutečně skončilo přední částí v příkopě, zatímco jeho zadní část zasahovala do vozovky. Lustrací policisté zjistili, že řidičem je 35letý cizinec. Policisté jej vyzvali k provedení dechové zkoušky, která vyšla pozitivně - přístroj naměřil řidiči hodnotu 2,66 promile alkoholu v dechu.
Muž se k řízení vozidla přiznal a uvedl, že do vozidla usedl, i přestože věděl, že je pod vlivem alkoholu s tím, že chtěl prý pouze přeparkovat. Alkohol popíjel s přáteli v průběhu pátečního večera. Policisté mu na místě zakázali další jízdu. Řidičský průkaz však cizinci zadržet nemohli, neboť žádné řidičské oprávnění nevlastní a nikdy nevlastnil.
Policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Alkohol za volant v žádném případě nepatří! Řidiči pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
15. května 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová