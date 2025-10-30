Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Voňavá krádež s rychlým koncem v Náchodě

Krádež, zadržení, sdělení podezření, výslech – vše do 100 minut. 

Pouhých 100 minut stačilo policistům z obvodního oddělení v Náchodě k tomu, aby muži podezřelému z krádeže parfémů sdělili podezření ve zkráceném přípravném řízení. Výrazně k tomu přispěla výborná spolupráce s ostrahou prodejny, která muže bezprostředně po činu zastavila.

Jednadvacetiletý muž si včera v dopoledních hodinách vybíral zboží, které by se dalo označit jako „voňavý balíček“ – parfémová voda, deodoranty a toaletní vody v celkové hodnotě 1.228 Kč. Zboží ukryl do zadní kapsy bundy a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Ostraha prodejny ho však odhalila a přivolala policii. Všechny produkty byly nepoškozené a vráceny zpět do prodeje.

Neobvyklý nebyl jen výběr zboží – výhradně voňavá kosmetika – ale především tempo, s jakým policie postupovala. Od samotné krádeže přes zadržení, sdělení podezření až po výslech uběhlo pouhých 100 minut.

Muž byl přitom již v minulosti za krádež pravomocně odsouzen a nachází se v podmínce. Za opakovaný přečin krádeže mu nyní hrozí až tři roky odnětí svobody.

por. Karolína Macháčková
30.10.2025

