Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Voňavá krádež s rychlým koncem v Náchodě
Krádež, zadržení, sdělení podezření, výslech – vše do 100 minut.
Pouhých 100 minut stačilo policistům z obvodního oddělení v Náchodě k tomu, aby muži podezřelému z krádeže parfémů sdělili podezření ve zkráceném přípravném řízení. Výrazně k tomu přispěla výborná spolupráce s ostrahou prodejny, která muže bezprostředně po činu zastavila.
Jednadvacetiletý muž si včera v dopoledních hodinách vybíral zboží, které by se dalo označit jako „voňavý balíček“ – parfémová voda, deodoranty a toaletní vody v celkové hodnotě 1.228 Kč. Zboží ukryl do zadní kapsy bundy a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Ostraha prodejny ho však odhalila a přivolala policii. Všechny produkty byly nepoškozené a vráceny zpět do prodeje.
Neobvyklý nebyl jen výběr zboží – výhradně voňavá kosmetika – ale především tempo, s jakým policie postupovala. Od samotné krádeže přes zadržení, sdělení podezření až po výslech uběhlo pouhých 100 minut.
Muž byl přitom již v minulosti za krádež pravomocně odsouzen a nachází se v podmínce. Za opakovaný přečin krádeže mu nyní hrozí až tři roky odnětí svobody.
por. Karolína Macháčková
30.10.2025