Volně pobíhající fena pokousala kolemjdoucího
Její majitel půjde před soud, je podezřelý ze spáchání trestného činu.
Majitelé psů by si své domácí mazlíčky měli pořádně hlídat. Na tuto skutečnost nedbal muž (nar. 1986) z Českobudějovicka. V lednu loňského roku došlo v Lišově k incidentu, při kterém byl pokousán muž, který procházel po chodníku kolem jednoho domu. Případem se zabývali lišovští policisté, kteří zjistili, že fenu, která poškozeného zranila, nezabezpečil její majitel a ona mu utekla. Napadený muž musel být se svými zraněními ošetřen v nemocnici. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Podezřelý by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem pro spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. května 2026