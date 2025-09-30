Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Volná pracovní pozice

MZDOVÝ ÚČETNÍ/ MZDOVÁ ÚČETNÍ 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor personální, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Jihlava
  • pracovní poměr na dobu určitou (zprvu zástup za dlouhodobou nepřítomnost zaměstnance, nejdéle do 4. 1. 2028, poté i možnost doby neurčité) 4 měsíce zkušební doba;

Náplň práce

  • kompletně zpracovává zúčtování mezd
  • zadává proplácení cestovních náhrad
  • zadává údaje pro správný výpočet daně
  • kontroluje doklady pro přiznání daně
  • provádí roční zúčtování daně
  • provádí srážky z platu (soudní rozhodnutí, exekuce)
  • vystavuje potvrzení pro pracovně právní účely
  • zadává a zpracovává údaje o zdravotní pojišťovně
  • zpracovává podklady pro výplatu nemocenských dávek

Platové podmínky a další benefity

  • 9. platová třída dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  • zvláštní příplatek 2.500,00 Kč
  • osobní ohodnocení po zapracování

Požadujeme

  • SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
  • dobrá znalost mzdového účetnictví
  • orientace v právních předpisech souvisejících s personální a mzdovou agendou především zákoníku práce, zákona o nemocenském pojištění, zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o daních z příjmu
  • spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita a samostatnost
  • ochota učit se novým věcem, sledování změn v předpisech
  • dobré komunikační a organizační schopnosti
  • uživatelská znalost PC

Výhodou

  • zkušenost se systémem SAP
  • znalost zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů výhodou

Další informace

  • pracovní doba pondělí až pátek
  • termín pro zaslání životopisu: průběžně do 30.9.2025
  • možnost nástupu: dle dohody
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz . Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 