Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Volná pracovní pozice

REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY/SKLADNÍK 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku, odbor správy majetku, oddělení materiálně-technického zabezpečení, skupina skladů – pracovní poměr

Obecně

  • místo výkonu: Jihlava
  • pracovní poměr na dobu určitou, poté i možnost doby neurčité, 4 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • zajišťuje druhový, kvalitativní a kvantitativní příjem a výdej majetku
  • vede předepsané evidence majetku, zápůjček, oprav a písemností, kontroluje úplnost a průkaznost dokladů
  • průběžně prověřuje stav svěřeného majetku, navrhuje likvidaci nadnormativních zásob, specifikuje nepotřebnost skladovaného majetku
  • podílí se na zajišťování výřadů neupotřebitelného majetku a jeho likvidaci, uložený majetek průběžně ošetřuje, činí nezbytná opatření k zamezení jeho znehodnocení či ztráty
  • provádí inventury a ověřuje soulad fyzického a účetního stavu majetku
  • odpovídá za správné přebírání, uskladňování a výdej majetku, za správné vedení předepsaných evidencí, za hospodárné, efektivní a účelné využívání přidělených technických prostředků
  • zodpovídá za chod přiděleného skladu, vede evidenci, výdej a příjem materiálu, je hmotně zodpovědný za přidělený materiál ve skladu

Platové podmínky a další benefity

  • 7. platová třída dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  • zvláštní příplatek 2.500,00 Kč
  • osobní ohodnocení po zapracování

Požadujeme

  • střední vzdělání s výučním listem
  • praxe v oboru vítána (např. skladové hospodářství)
  • řidičské oprávnění skupiny „B“
  • spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita a samostatnost
  • trestní bezúhonnost
  • ochota učit se novým věcem
  • dobré organizační schopnosti
  • uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word)

Výhodou

  • řidičský oprávnění skupiny „C“ výhodou

Další informace

  • pracovní doba pondělí až pátek
  • termín pro zaslání životopisu: průběžně do 15.10.2025
  • možnost nástupu: dle dohody 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .

Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.

