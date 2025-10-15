Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Volná pracovní pozice
REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY/SKLADNÍK
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku, odbor správy majetku, oddělení materiálně-technického zabezpečení, skupina skladů – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Jihlava
- pracovní poměr na dobu určitou, poté i možnost doby neurčité, 4 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- zajišťuje druhový, kvalitativní a kvantitativní příjem a výdej majetku
- vede předepsané evidence majetku, zápůjček, oprav a písemností, kontroluje úplnost a průkaznost dokladů
- průběžně prověřuje stav svěřeného majetku, navrhuje likvidaci nadnormativních zásob, specifikuje nepotřebnost skladovaného majetku
- podílí se na zajišťování výřadů neupotřebitelného majetku a jeho likvidaci, uložený majetek průběžně ošetřuje, činí nezbytná opatření k zamezení jeho znehodnocení či ztráty
- provádí inventury a ověřuje soulad fyzického a účetního stavu majetku
- odpovídá za správné přebírání, uskladňování a výdej majetku, za správné vedení předepsaných evidencí, za hospodárné, efektivní a účelné využívání přidělených technických prostředků
- zodpovídá za chod přiděleného skladu, vede evidenci, výdej a příjem materiálu, je hmotně zodpovědný za přidělený materiál ve skladu
Platové podmínky a další benefity
- 7. platová třída dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- zvláštní příplatek 2.500,00 Kč
- osobní ohodnocení po zapracování
Požadujeme
- střední vzdělání s výučním listem
- praxe v oboru vítána (např. skladové hospodářství)
- řidičské oprávnění skupiny „B“
- spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita a samostatnost
- trestní bezúhonnost
- ochota učit se novým věcem
- dobré organizační schopnosti
- uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word)
Výhodou
- řidičský oprávnění skupiny „C“ výhodou
Další informace
- pracovní doba pondělí až pátek
- termín pro zaslání životopisu: průběžně do 15.10.2025
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu lenka.kvasova@pcr.cz .
Případné doplňující informace je možné získat na tel. čísle: 974 261 407, 725 661 028.