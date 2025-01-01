Policie České republiky  

Statistik

KŘP hl. m. Prahy, náměstek ředitele pro SKPV, oddělení statistiky – pracovní poměr 

Náplň práce                         

  • zpracování statistiky trestné činnosti (evidenčně statistický systém kriminality) a dokonaných sebevražd
  • provádění počítačové kontroly správnosti dat v databázi HZÚTŘ a HPVTŘ
  • zajištění nestandardních výstupů a zpracování měsíčních uzávěrek z evidenčně statistického systému kriminality (ESSK)
  • provádění kontrolní a metodické činnosti na úseku vykazování trestné činnosti na příslušných útvarech policie

Místo výkonu práce             KŘP hl. m Prahy, Praha 1, Bartolomějská 7

Kvalifikační požadavky       střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadujeme

  • znalost práce v ETŘ
  • znalost práce na PC (produkty MS Office)
  • smysl pro spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
  • místo vhodné pro bývalé policisty se znalostí trestního zákoníku a trestního řádu

Platové zařazení      

  • podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 8. platová třída, zvláštní příplatek 2.200Kč

Další benefity

  • 25 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna na zotavenou
  • závodní stravování
  • možnost čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (příspěvek na rekreaci a dětské tábory, příspěvek na penzijní připojištění)

Požadované doklady

  • strukturovaný životopis (zasílejte na e-mailovou adresu: ales.drabek@pcr.cz)
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců

Nástup možný:         1. 1. 2026 (případně dle domluvy)

Pracovní poměr bude uzavřen s tříměsíční zkušební dobou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na neurčito.

Kontaktní osoba:        Ing. Aleš Drábek – vedoucí oddělení
                                   Tel.: 731 553 122

