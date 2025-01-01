Policie České republiky  

Referent pro mzdovou účtárnu

KŘP Středočeského kraje, odbor personální, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha -Zbraslav
  • pracovní poměr, 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
  • pracovní poměr na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou  

Náplň práce

  • koordinace a metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platů, náhrad platů a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
  • sledování změn v mzdové legislativě
  • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob a s tím spojená administrativa
  • zpracování evidenčních listů a důchodového pojištění

Platové podmínky

  • plat v rozmezí 31.360,- až 35.720,- Kč (dle započitatelné praxe)

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • minimální běžná uživatelská počítačová gramotnost
  • samostatnost, pečlivost a ochota učit se nové věci
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Nabízíme

  • samostatnou a odpovědnou práci
  • 25 dnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
  • benefity FKSP, Benefity PČR
  • možnost využití vlastních rekreačních zařízení, LDT
  • karta Multisport

Další informace

  • Možnost nástupu: od 01. 02. 2026 nebo dle dohody
  • Termín pro zaslání životopisů s motivačním dopisem do 28. 12. 2025
  • Kontaktní osoba: Alena Weiglová, tel.: 974 861 795

V případě Vašeho zájmu zasílejte životopisy s uvedením požadované pracovní pozice na e-mailovou adresu alena.weiglova@pcr.cz.

