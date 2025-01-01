Referent pro mzdovou účtárnu
KŘP Středočeského kraje, odbor personální, oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha -Zbraslav
- pracovní poměr, 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
- pracovní poměr na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou
Náplň práce
- koordinace a metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platů, náhrad platů a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
- sledování změn v mzdové legislativě
- zpracování ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob a s tím spojená administrativa
- zpracování evidenčních listů a důchodového pojištění
Platové podmínky
- plat v rozmezí 31.360,- až 35.720,- Kč (dle započitatelné praxe)
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- minimální běžná uživatelská počítačová gramotnost
- samostatnost, pečlivost a ochota učit se nové věci
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Nabízíme
- samostatnou a odpovědnou práci
- 25 dnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
- benefity FKSP, Benefity PČR
- možnost využití vlastních rekreačních zařízení, LDT
- karta Multisport
Další informace
- Možnost nástupu: od 01. 02. 2026 nebo dle dohody
- Termín pro zaslání životopisů s motivačním dopisem do 28. 12. 2025
- Kontaktní osoba: Alena Weiglová, tel.: 974 861 795
V případě Vašeho zájmu zasílejte životopisy s uvedením požadované pracovní pozice na e-mailovou adresu alena.weiglova@pcr.cz.