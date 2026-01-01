Pokojská
Policejní prezidium ČR, ŘLZ, EO, oblastní odd. Praha – pracovní poměr
Obecně
- Místo výkonu: ul. El. Přemyslovny, Praha 5
- Pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Zajišťování úklidu, převlíkání lůžkovin, vysávání, vynášení odpadků, mytí podlahových krytin, mytí oken, mytí koupelen a toalet, zastupování v době nemocenské
Platové podmínky a další benefity
- Platová třída 2 se mzdou 20 180,- Kč
- Osobní příplatek 300,- Kč
- Možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
- Řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- Schopnost pracovat samostatně, pečlivost, spolehlivost
- Práce v kolektivu
- Komunikativní schopnost
- Bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestu)
Další informace
- Pevná pracovní doba: pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:45, pátek 7:00 – 14:30)
- možnost nástupu: 1. 2. 2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na e-mail: rlzpp.eo@pcr.cz s předmětem ,, pokojská “.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odd. p. Ing. Romana Lupiňského, tf. č. 974 884 560, 974 884 440 - 577.