Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Pokojská

Policejní prezidium ČR, ŘLZ, EO, oblastní odd. Praha – pracovní poměr 

Obecně

  • Místo výkonu: ul. El. Přemyslovny, Praha 5
  • Pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • Zajišťování úklidu, převlíkání lůžkovin, vysávání, vynášení odpadků, mytí podlahových krytin, mytí oken, mytí koupelen a toalet, zastupování v době nemocenské

Platové podmínky a další benefity

  • Platová třída 2 se mzdou 20 180,- Kč
  • Osobní příplatek 300,- Kč
  • Možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
  • Řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • Schopnost pracovat samostatně, pečlivost, spolehlivost
  • Práce v kolektivu
  • Komunikativní schopnost
  • Bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestu)

Další informace

  • Pevná pracovní doba: pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:45, pátek 7:00 – 14:30)
  • možnost nástupu: 1. 2. 2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na e-mail: rlzpp.eo@pcr.cz s předmětem ,, pokojská “.
 
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odd. p. Ing. Romana Lupiňského, tf. č. 974 884 560, 974 884 440 - 577.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 