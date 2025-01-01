Policie České republiky  

Personalista - náborář

KŘP Karlovarského kraje, odbor personální, oddělení náboru a personální stabilizace – místo výkonu práce Karlovy Vary - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Karlovy Vary, Závodní 386/100
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • provádění úkonů a činností souvisejících s náborem a nástupem nových policistů
  • vedení pohovorů s uchazeči o přijetí do služebního poměru
  • organizační a administrativní činnosti v rámci přijímacího řízení – ve spolupráci a v návaznosti na další členy týmu a oddělení
  • podílení se na prezentaci PČR ve vztahu k veřejnosti
  • spolupodílení se na realizaci rozvoje v oblasti firemní kultury a stabilizace v rámci krajského ředitelství

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 23 110 Kč až 33 220 Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání - nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • minimální zaručená mzda od 29.120,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP a další benefity (Cafeterie – od r. 2026, ubytování v rekreačních zařízeních PČR a MV a další)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti
  • velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet)
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • administrativní schopnosti se zaměřením na detail
  • spolehlivost, inovativní přístup, flexibilita a ochota se přizpůsobovat

Výhodou

  • praxe v oblasti administrativní činnosti
  • praxe v profesní komunikaci s jednotlivci i se skupinami osob (např. žáci, veřejnost)
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
  • znalost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Další informace

  • pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
  • lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení a dodání požadovaných dokumentů: 30. 11. 2025
  • možnost nástupu: dle dohody
  • součástí výběrového řízení je osobní pohovor a test na ověření předpokladů pro výkon nabízené pracovní pozice

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis

V   případě zájmu zašlete požadované dokumenty včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu kamila.soukupova@pcr.cz s předmětem „Personalista – náborář“.

Případné další informace je možné získat na tel. čísle: 974 361 411.

Související dokumenty

