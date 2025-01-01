Personalista - náborář
KŘP Karlovarského kraje, odbor personální, oddělení náboru a personální stabilizace – místo výkonu práce Karlovy Vary - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Karlovy Vary, Závodní 386/100
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- provádění úkonů a činností souvisejících s náborem a nástupem nových policistů
- vedení pohovorů s uchazeči o přijetí do služebního poměru
- organizační a administrativní činnosti v rámci přijímacího řízení – ve spolupráci a v návaznosti na další členy týmu a oddělení
- podílení se na prezentaci PČR ve vztahu k veřejnosti
- spolupodílení se na realizaci rozvoje v oblasti firemní kultury a stabilizace v rámci krajského ředitelství
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 23 110 Kč až 33 220 Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání - nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- po zapracování možnost osobního příplatku
- minimální zaručená mzda od 29.120,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP a další benefity (Cafeterie – od r. 2026, ubytování v rekreačních zařízeních PČR a MV a další)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti
- velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet)
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- administrativní schopnosti se zaměřením na detail
- spolehlivost, inovativní přístup, flexibilita a ochota se přizpůsobovat
Výhodou
- praxe v oblasti administrativní činnosti
- praxe v profesní komunikaci s jednotlivci i se skupinami osob (např. žáci, veřejnost)
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
- znalost zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení a dodání požadovaných dokumentů: 30. 11. 2025
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí výběrového řízení je osobní pohovor a test na ověření předpokladů pro výkon nabízené pracovní pozice
Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- strukturovaný životopis
- motivační dopis
V případě zájmu zašlete požadované dokumenty včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu kamila.soukupova@pcr.cz s předmětem „Personalista – náborář“.
Případné další informace je možné získat na tel. čísle: 974 361 411.