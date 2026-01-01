Odborný referent
Policejní prezidium ČR – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Praha
- pracovní poměr bude uzavřen se zkušební dobou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na neurčito. Nejedná se o systemizované pracovní místo zřízené v souladu se zákonem o státní službě č. 234/2014 Sb.
Náplň práce:
- správa specializovaných fondů a jejich revize
- přebírání spisů k uložení a jejich výdej
- vedení předepsaných evidencí
- rešeršní činnost ve spravovaných fondech
- metodické usměrňování a jednotný výkon spisové služby, analogová a elektronická pošta
Platové podmínky a další benefity
- pracovní poměr na plný úvazek, platová třída 8 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozmezí 23 470 – 33 710,-Kč dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek: 2.500,- Kč
- osobní příplatek a odměna dle dosahovaných výsledků
- 25 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna
- závodní stravování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- práce v příjemném kolektivu a v moderní klimatizované budově
Požadujeme:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- praxi v oblasti se zaměřením na administrativu (spisovou službu), příp. praxe u PČR, ve státní správě
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, komunikace, vysoké pracovní nasazení, ochota
- dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
- schopnost individuální práce i práce v týmu
- pokročilou znalost práce na PC (znalost MS Office zejména textový a tabulkový editor, elektronická pošta atd.)
- trestní a občanskou bezúhonnost
- stupeň utajení: Vyhrazené (možné získat po nástupu)
Výhodou:
- praxe v oboru
- zkušenost s elektronickým systémem spisové služby (IS ETŘ),
- praxe u Policie ČR
- praxe ve státní správě
- řidičské oprávnění skupiny B
Nástup možný: dle dohody
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte na adresu: vlastimil.stanek@pcr.cz s předmětem „8 referent“.