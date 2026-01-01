Odborný referent

Policejní prezidium ČR – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Praha
  • pracovní poměr bude uzavřen se zkušební dobou na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na neurčito. Nejedná se o systemizované pracovní místo zřízené v souladu se zákonem o státní službě č. 234/2014 Sb. 

Náplň práce: 

  • správa specializovaných fondů a jejich revize 
  • přebírání spisů k uložení a jejich výdej
  • vedení předepsaných evidencí 
  • rešeršní činnost ve spravovaných fondech
  • metodické usměrňování a jednotný výkon spisové služby, analogová a elektronická pošta

Platové podmínky a další benefity

  • pracovní poměr na plný úvazek, platová třída 8 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozmezí 23 470 – 33 710,-Kč dle započitatelné praxe) 
  • zvláštní příplatek: 2.500,- Kč
  • osobní příplatek a odměna dle dosahovaných výsledků 
  • 25 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna
  • závodní stravování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace) 
  • práce v příjemném kolektivu a v moderní klimatizované budově

Požadujeme: 

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • praxi v oblasti se zaměřením na administrativu (spisovou službu), příp. praxe u PČR, ve státní správě 
  • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, komunikace, vysoké pracovní nasazení, ochota 
  • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti 
  • schopnost individuální práce i práce v týmu 
  • pokročilou znalost práce na PC (znalost MS Office zejména textový a tabulkový editor, elektronická pošta atd.) 
  • trestní a občanskou bezúhonnost  
  • stupeň utajení: Vyhrazené (možné získat po nástupu) 

Výhodou:  

  • praxe v oboru 
  • zkušenost s elektronickým systémem spisové služby (IS ETŘ), 
  • praxe u Policie ČR 
  • praxe ve státní správě  
  • řidičské oprávnění skupiny B 

Nástup možný: dle dohody

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zasílejte na adresu: vlastimil.stanek@pcr.cz s předmětem „8 referent“.

