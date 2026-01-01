Energetický manažer
KŘP Jihomoravského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, skupina technických činností - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, zkušební doba 4 měsíce
- pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.
- předpokládané datum nástupu: 1.6.2026 nebo dle dohody
Charakteristika pracovního místa:
- podílí se na zajišťování činností v oblasti energetiky v rámci krajského ředitelství,
- nastavuje systém hospodaření s energií v rámci organizace nebo organizací - proces zavedení energetického managementu za účelem získání certifikace ISO 50001 a následná kontrola dodržování
- zabývá se koncepční činností v oblasti hospodaření s energií v organizaci,
- navrhuje a koordinuje implementace koncepcí, nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií v organizaci,
- analyzuje spotřeby a navrhuje realizace úspor energií pomocí využití obnovitelných zdrojů, spolupracuje při jejich realizaci
- zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s obecně platnou a interní právní úpravou a ve stanoveném rozsahu zajišťuje zadávání veřejných zakázek,
Platové podmínky a další benefity
- hlavní pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba 4 měsíce,
- 11. platová třída - platové rozpětí 29 090 Kč až 42 050 Kč dle délky praxe (nař. vl. 341/2017 Sb.),
- zaručený plat pro 11. platovou třídu je 35 840 Kč (nař. vl. 356/2025Sb.)
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- po zapracování možnost osobního příplatku
- 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
- po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu)
- možnost firemní mateřské školky
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program (technický směr se zaměřením na energetiku výhodou),
- orientace v základních právních předpisech upravujících hospodaření s energiemi, zejména zákon 406/2000Sb.,
- dobré organizační a komunikační schopnosti, analytické myšlení a schopnost koncepčního řešení problémů, schopnost přizpůsobit se mimořádným situacím,
- pozitivní morální a charakterové vlastnosti, občanská bezúhonnost
- dobrá uživatelská znalost práce s PC a s programy Microsoft office
- řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič,
Výhodou
- znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ
Další informace
- Pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
- termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 19.5.2026
Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK)
Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-90183/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. k k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz
Další informace poskytne: Ing. Michaela Melicharová, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel.: 974 622 242.