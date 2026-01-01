Energetický manažer

KŘP Jihomoravského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, skupina technických činností - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, zkušební doba 4 měsíce
  • pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.
  • předpokládané datum nástupu:  1.6.2026 nebo dle dohody        

Charakteristika pracovního místa:

  • podílí se na zajišťování činností v oblasti energetiky v rámci krajského ředitelství,
  • nastavuje systém hospodaření s energií v rámci organizace nebo organizací - proces zavedení energetického managementu za účelem získání certifikace ISO 50001 a následná kontrola dodržování
  • zabývá se koncepční činností v oblasti hospodaření s energií v organizaci,
  • navrhuje a koordinuje implementace koncepcí, nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií v organizaci,
  • analyzuje spotřeby a navrhuje realizace úspor energií pomocí využití obnovitelných zdrojů, spolupracuje při jejich realizaci
  • zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s obecně platnou a interní právní úpravou a ve stanoveném rozsahu zajišťuje zadávání veřejných zakázek,

Platové podmínky a další benefity

  • hlavní pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba 4 měsíce,
  • 11. platová třída - platové rozpětí 29 090 Kč až 42 050 Kč dle délky praxe (nař. vl. 341/2017  Sb.),
  • zaručený plat pro 11. platovou třídu je 35 840 Kč (nař. vl. 356/2025Sb.)
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
  • po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu)
  • možnost firemní mateřské školky

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program (technický směr se zaměřením na energetiku výhodou),
  • orientace v základních právních předpisech upravujících hospodaření s energiemi, zejména zákon 406/2000Sb.,
  • dobré organizační a komunikační schopnosti, analytické myšlení a schopnost koncepčního řešení problémů, schopnost přizpůsobit se mimořádným situacím,
  • pozitivní morální a charakterové vlastnosti, občanská bezúhonnost
  • dobrá uživatelská znalost práce s PC a s programy Microsoft office
  • znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ – výhodou,
  • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič,

Výhodou

Další informace

  • Pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
  • termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 19.5.2026

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK)

Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu: 

Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-90183/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24

popř. k k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz

Další informace poskytne: Ing. Michaela Melicharová, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel.: 974 622 242.

   

vytisknout  e-mailem 

 

