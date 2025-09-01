Policie České republiky  

Ekonomický referent

Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií, odbor ekonomických a legislativních činností - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba

Náplň práce

  • zabezpečení agendy mobilních operátorů a datových služeb
  • zajišťování komunikační infrastruktury Policie ČR
  • koordinace postupů při zadávání veřejných zakázek;

Platové podmínky a další benefity

  • pracovní poměr na dobu určitou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
  • 12. platová třída dle přílohy 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (od 28 650 Kč až 41 520 Kč – podle započitatelné praxe + zvláštní příplatek 2 500 Kč)
  • osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • 25 dnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna na zotavenou

  • stabilní a přátelské prostředí

  • menší tým s osobním přístupem
  • možnost účastnit se dalších kurzů a školení
  • možnost ubytování na ubytovně MV
  • příspěvek FKSP (penzijní pojištění, dětské tábory, dotované stravování apod.);

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání
  • ·pečlivost, důslednost, zodpovědnost
  • ·schopnost pracovat v týmu i samostatně
  • ·nadšení a chuť se učit v dynamicky se rozvíjejícím prostředí
  • ·dobrá znalost MS OFFICE produktů     

Výhodou

  • řidičské oprávnění skupiny B;

Další informace

  • pevná pracovní doba:

pondělí až čtvrtek 07:30-16:15 hodin
pátek-07:30-15:00 hodin
s možností individuální úpravy

  • nástup  01.09.2025 (či dohodou)
  • Strukturovaný životopis a motivační dopis s vyznačením názvu pozice v případě zájmu, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: ivana.nachtigalova@pcr.cz. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány
  • Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové, tel. 974 804 003.

Související dokumenty

