Ekonomický referent
Policejní prezidium ČR, národní centrum informačních a komunikačních technologií, odbor ekonomických a legislativních činností - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 6-Dejvice, Bubenečská 20
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba
Náplň práce
- zabezpečení agendy mobilních operátorů a datových služeb
- zajišťování komunikační infrastruktury Policie ČR
- koordinace postupů při zadávání veřejných zakázek;
Platové podmínky a další benefity
- pracovní poměr na dobu určitou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
- 12. platová třída dle přílohy 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (od 28 650 Kč až 41 520 Kč – podle započitatelné praxe + zvláštní příplatek 2 500 Kč)
- osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- 25 dnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna na zotavenou
-
stabilní a přátelské prostředí
- menší tým s osobním přístupem
- možnost účastnit se dalších kurzů a školení
- možnost ubytování na ubytovně MV
- příspěvek FKSP (penzijní pojištění, dětské tábory, dotované stravování apod.);
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání
- ·pečlivost, důslednost, zodpovědnost
- ·schopnost pracovat v týmu i samostatně
- ·nadšení a chuť se učit v dynamicky se rozvíjejícím prostředí
- ·dobrá znalost MS OFFICE produktů
Výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B;
Další informace
- pevná pracovní doba:
pondělí až čtvrtek 07:30-16:15 hodin
pátek-07:30-15:00 hodin
s možností individuální úpravy
- nástup 01.09.2025 (či dohodou)
- Strukturovaný životopis a motivační dopis s vyznačením názvu pozice v případě zájmu, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: ivana.nachtigalova@pcr.cz. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány
- Případné doplňující informace je možné získat u Ivany Nachtigalové, tel. 974 804 003.