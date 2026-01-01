Policie České republiky  

Bezpečnostní referent – technik požární ochrany

KŘP Středočeského kraje, kanceláře náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha -Zbraslav

 Náplň práce

  • dodržování předpisů požární ochrany – prevence, školení zaměstnanců, kontrola dodržování předpisů na jednotlivých organizačních článcích, vedení, vytváření a aktualizace příslušné dokumentace,
  • správu a kontrolu požární techniky, hasicích přístrojů a dalších požárně bezpečnostních opatření zpravidla za využití smluvního dodavatele,
  • participuje na přípravě podkladů pro zadání veřejných zakázek v dané oblasti.
  • je správcem rozpočtu dle pověření k výkonu předběžné řídící kontroly v rozsahu rozpočtové skladby a položek v pověření uvedených (např.kontrola doručených faktur před jejich úhradou).

Platové podmínky a další benefity

  • plný pracovní úvazek, pracovní doba 07:00-15:30 h.,
  • platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída od  24.790,- Kč  do 35.770,-Kč),
  • zvláštní příplatek ve výši 2 500,- Kč,
  • podporu v osobním a odborném růstu,
  • 5 týdnů dovolené,
  • 5 dnů indispozičního volna,
  • v místě výkonu práce možnost stravování – bufet, jídelna,
  • možnost využití rekreačních středisek.

Požadujeme

  • trestní bezúhonnost (vybraný uchazeč bude vyzván k doložení výpisu z rejstříku trestů před nástupem na danou pracovní pozici),
  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo vyšším odborném vzdělání,
  • odborná způsobilost v požární ochraně – technik PO nebo odborně způsobilá osoba PO – výhodou, případně lze absolvovat při zaměstnání.
  • dobré komunikační schopnosti,
  • organizační schopnosti,
  • schopnost samostatného řešení úkolů i týmové spolupráce, pečlivost, důslednost, spolehlivost,
  • ochotu učit se nové věci,
  • velmi dobrou znalost českého jazyka,
  • uživatelskou znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook),řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ka

Další informace

termín pro zaslání životopisu s motivačním dopisem: 31.1.2026 na adresu krps.podatelna@policie.gov.cz nebo do datové schránky, do předmětu zprávy uveďte – bezpečnostní referent PO-výběrové řízení, součástí přijímacího řízení je pohovor,

  • Krajské ředitelství policie Středočeského kraje si vyhrazuje právo změnit požadavky nebo nevybrat žádného uchazeče,
  • odesláním životopisu zájemce vyjadřuje souhlas s dalším zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici,
  • pokud nebudete do 9.2.2026 vyzváni k pohovoru, byl vyzván jiný zájemce.

Související dokumenty

