Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
„Volá policie nebo banka? Pozor, může jít o podvod!“
Stačí jediný telefonát a můžete přijít o celoživotní úspory. Policie proto upozorňuje na stále častější podvody falešných bankéřů a policistů a představuje jednoduché pravidlo 3Z, které může zachránit vaše peníze.
Policie neustále upozorňuje veřejnost na aktuální trendy v kyberkriminalitě. Přesto se stále najdou lidé, kteří podvodníkům uvěří. Pachatelé své legendy neustále zdokonalují, působí velmi důvěryhodně a dokážou člověka během několika minut dostat pod silný psychický tlak. Právě proto vznikla další preventivní kampaň zaměřená na osvětu veřejnosti – pravidlo 3Z.
„Váš účet byl napaden, ale společně to vyřešíme…“
Právě touto větou často začínají podvody falešných bankéřů a falešných policistů. Volající tvrdí, že je váš bankovní účet v ohrožení, že si na vás někdo chce vzít úvěr nebo že se někdo pokusil zneužít vaše osobní údaje. Následně vás přesvědčují, že musíte jednat okamžitě.
Scénář bývá téměř vždy stejný. Podvodník vystupuje profesionálně, mluví klidně a sebevědomě. Často zná základní osobní údaje oběti a komunikace pokračuje přes WhatsApp nebo jiné aplikace. Pachatelé dokonce zasílají fotografie falešných služebních průkazů nebo používají e-mailové adresy, které na první pohled vypadají důvěryhodně a napodobují oficiální instituce. Ve skutečnosti však nejde o ochranu vašich peněz, ale o promyšlený podvod.
Pachatelé spoléhají především na strach, stres a časový tlak. Oběť pak bez důkladného ověření udělá přesně to, co jí podvodník doporučí – vezme si úvěr, převede peníze na údajně „bezpečný účet“, vybere hotovost nebo vloží finance do kryptoměnového vkladomatu.
Policisté upozorňují, že oběťmi těchto podvodů jsou v 80 % ženy, průměrný věk oběti je 45 let, ale pachatelé si vybírají kohokoliv bez ohledu na věk nebo vzdělání. Podvodníkům může naletět opravdu každý.
Myslíte si, že vám se to stát nemůže? I tak se s námi raději naučte pravidlo 3 Z!
- Když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím zbystřete a situaci, která ve vás vzbuzuje strach ZASTAVTE!
- Policie ani banky po vás nikdy nebudou chtít převádět peníze na jiný „bezpečný účet“, nebudou vás nutit vybírat hotovost a někomu ji odevzdávat či vkládat do vkladomatu pro virtuální měny. Takový telefon vždy ZAVĚSTE!
- Zachovejte klid, nepropadněte panice a vše si ověřenou komunikací ZKONTROLUJTE ve své bance.
❗ Na co si dát pozor
- Podvodníci používají falešné e-maily podobné oficiálním (např. koncovky napodobující Policii ČR, např. @pcrkladno.cz, @pcrstrakonice.cz)
- Posílají fotky falešných služebních průkazů.
- Vystupují sebevědomě, naléhají a vytvářejí pocit strachu a urgence.
- Tvrdí, že vše musíte řešit okamžitě a v utajení.
- Žádný bezpečný účet neexistuje. Je to jen metoda, jak vás připravit o úspory.
Jak poznat podvod
- Policie ani banka vás nikdy nebudou nutit brát si úvěr.
- Nikdo vás nebude žádat, abyste posílali peníze na „bezpečný účet“.
- Policie vás nebude instruovat, abyste předávali hotovost neznámé osobě.
- Oficiální instituce neřeší takové věci přes WhatsApp nebo z neznámých čísel.
Jak se bránit
- Pokud takový hovor přijde, okamžitě jej ukončete. Podezřelé číslo lze nahlásit operátorovi na lince 7726.
- Zavolejte si zpět na oficiální číslo banky nebo Policie ČR.
- Nikdy nejednejte pod tlakem.
- Neinstalujte žádné aplikace ani neposílejte peníze podle pokynů cizí osoby.
👉 Pamatujte:
Jakmile vás někdo nutí rychle jednat s vašimi penězi, téměř jistě jde o podvod.
Pokud si nejste jistí, obraťte se na linku 158. Lepší je ověřit než přijít o úspory.