Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vniknul do provozovny, najedl se a usnul
Nalezen byl ženou, která ho uvnitř zamkla.
Policisté z obvodního oddělení Toužim sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třiatřicetiletému muži z Karviné.
Podezřelý muž měl v sobotu 18. dubna letošního roku ve večerních hodinách procházet ulicemi Bečova nad Teplou. Přitom si všiml jedné z provozoven, do které následně vnikl. Celou jí prohledal a odcizil například finanční hotovost, peněženku nebo bundu, kterou si na sebe oblékl. Dále snědl nalezenou čokoládu a zřejmě z důvodu únavy v provozovně usnul. Následující den byl kolem desáté hodiny dopolední nalezen majitelkou objektu. Žena nezpanikařila, opustila vnitřní prostor a u vstupních dveří uzamkla bezpečnostní mříže. Celou věc následně oznámila na linku 158.
Na místo dorazil „velitel policie“, psovod se služebním psem a policisté z Obvodního oddělení Toužim a Karlovy Vary – město. Po odemčení mříží „velitel policie“ muže vyzval, aby provozovnu opustil a následně ho na místě zadrželi. Poté provedli kontrolu objektu, zda se uvnitř nenachází další osoby.
Lustrací policisté zjistili, že se jedná o třiatřicetiletého muže, který byl jen pár dní předtím propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. Svým jednáním způsobil škodu přibližně 3 tisíce korun.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Kdo je VELITEL POLICIE?
Velitel policie je kvalifikovaný příslušník Policie České republiky, který na místě mimořádné události přebírá velení všech nasazených policejních sil a prostředků, řídí je a zároveň koordinuje postup s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Díky tomu všechny složky postupují jednotně, efektivně a danou mimořádnou událost úspěšně zvládají v co nejkratším čase. Jejich partneři pro koordinaci činností jsou velitelé jednotek požární ochrany a vedoucí zdravotnické záchranné služby. Velitel policie zároveň funguje jako klíčový komunikační článek mezi místem zásahu a policejním operačním střediskem, čímž zajišťuje hladký tok informací pro rozhodování a další navazující opatření. Neméně důležitým úkolem velitele policie je také dohlédnout, aby byly na místě události provedeny veškeré nezbytné úkony, například zajištění důkazů a prvotní šetření, aby bylo možné efektivně navázat dalšími kroky, např. v rámci trestního řízení.
Policisté zařazení do funkce velitele policie procházejí intenzivním výcvikem zaměřeným na krizové řízení, taktické vedení složitých zákroků a koordinaci složek IZS. Díky neustálému výcviku si tito specialisté průběžně zvyšují kvalifikaci a sdílejí získané zkušenosti. K výkonu své role jsou navíc vybaveni speciální technikou a prostředky, které mohou při zásahu potřebovat. Ve vozidle velitele policie je kromě standardní výbavy hlídkové služby k dispozici například rozšířený zdravotnický materiál, výbava pro označení a zabezpečení místa zásahu či nástroje pro násilné vstupy, jako jsou beranidla na otevírání uzavřených prostor.
nprap. Jan Bílek
21.4.2026