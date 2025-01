Vnesení nebezpečného předmětu do školy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o poskytnutí dokumentu Policie ČR "Informace k postupu při vnesení nebezpečného předmětu do školy". Zároveň sdělil, že pokud nelze dokument poskytnout v celém rozsahu, požaduje alespoň co nejpodrobnější informace o zákonných ustanoveních, se kterými dokument pracuje a jaké situace dokument řeší tak, aby bylo možné na něj navázat ve vypracované metodice pro postup zaměstnanců školy.

Policie České republiky posoudila výše uvedený požadavek a vzhledem k tomu, že požadovaný dokument je jako celek určený pro vnitřní potřebu, zaslala žadateli podrobný výtah z tohoto dokumentu:

Informace k součinnostnímu postupu při podezření na vnesení nebezpečného předmětu dítětem do školy

Zpracovaná informace se týká postupu Policie ČR (dále jen policie) při podezření na přítomnost nože u žáka nebo studenta ve škole.

V jejím úvodu je odkazováno na několik ustanovení ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). Konkrétně informace problematiku uvozuje citací § 22 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona, které se týkají povinností žáků a studentů dodržovat školní a vnitřní řád a dále jejich povinností ve smyslu plnění pokynů pedagogických pracovníků škol. Dále je citován § 22b písm. c) a d) školského zákona týkající se povinností pedagogických pracovníků při ochraně bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a vytváření pozitivního a bezpečného klima ve školním prostředí. Dále je citován § 29 odst. 2 školského zákona ohledně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Dále je citován § 28 odst. 1 písm. g) školského zákona o vedení školního řádu a s tím související citace § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů.

V informaci je následně zdůrazněna nezbytnost, aby škola měla ve školním řádu jasně a srozumitelně definovaný postup, zákazy, povinnosti a oprávnění žáků (případně i zákonných zástupců) i pracovníků školy a na to navazující běžný postup školy při podezření na přítomnost zakázaného předmětu u žáka ve škole a vyřešení takové situace bez účasti externího subjektu. Informace dále pracuje s momentem, kdy škola situaci nedokáže vyřešit, zejména nebude-li žák spolupracovat, a na místo je přivolána policie.

V informaci je zdůrazněna nutnost přiměřenosti postupu, který musí být promítnut do všech úkonů policie. Zásah policie do práv a svobod osob nesmí překročit míru nezbytnou k dosažení účelu a nesmí v důsledku jejich postupu vzniknout osobě bezdůvodná újma.

Jestliže žák po příjezdu policie začne spolupracovat a za její asistence zájmový předmět dobrovolně předá pedagogickému pracovníkovi k dalšímu opatření, situace neeskaluje, tak zákrok policie již není na místě. Věc dále řeší škola ve spolupráci se zákonným zástupcem.

Pokud žák nespolupracuje je v informaci odkazováno na ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, žák „neuposlechne výzvu úřední osoby při výkonu její pravomoci“ a dopouští se protiprávního jednání. Následuje odkaz na využití ustanovení § 34 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Tedy odnětí věci a další nakládání s ní.

Informace ve svém závěru připomíná, že zásadním faktorem při řešení obdobného podnětu je obsah školního řádu, obsah oznámení a konkrétní chování žáka, u kterého existuje obava, že nůž nebo jiný nebezpečný předmět do školy přinesl.

Informace se nezabývá otázkou provádění prohlídek žáků a studentů pedagogickými či jinými pověřenými pracovníky škol.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 17. 1. 2025

